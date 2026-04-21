Todo mundo erra: palavras com G que muita gente ainda escreve com J

Troca entre G e J ainda gera erros comuns; veja três palavras que confundem até quem escreve bem no dia a dia

Gabriel Dias - 21 de abril de 2026

(Foto: Reprodução/USP Imagens)

Você já teve dúvida ao escrever palavras como “geleia” ou “gengibre”? A troca entre as letras G e J está entre os erros mais comuns da língua portuguesa e costuma confundir até quem tem boa familiaridade com a escrita.

Isso acontece porque, diante das vogais E e I, tanto o G quanto o J podem ter o mesmo som. Esse fenômeno, conhecido como homofonia, faz com que palavras diferentes soem iguais, dificultando a identificação da grafia correta apenas pela pronúncia.

Geleia lidera os erros mais comuns

Entre os casos mais frequentes está a palavra “geleia”. Muita gente escreve “jeleia”, influenciada pelo som, mas a forma correta é com G. A explicação está na origem da palavra, que vem do verbo “gelar”. Ou seja, termos da mesma família, como “gelo” e “geladeira”, seguem a mesma lógica.

Esse padrão ajuda a evitar erros: quando uma palavra deriva de outra, geralmente mantém a mesma letra inicial.

Berinjela e gengibre também confundem

Outra palavra que costuma gerar dúvida é “berinjela”. No Brasil, a forma correta é com J, conforme determina a Academia Brasileira de Letras. Apesar disso, a grafia com G existe em Portugal, o que contribui para a confusão.

Já “gengibre” também aparece frequentemente escrito de forma errada, como “jengibre”. Em português, no entanto, a forma correta leva G nas duas sílabas iniciais, mesmo com o som semelhante ao do J.

Para evitar erros, especialistas recomendam associar palavras às suas origens ou a termos da mesma família, além de recorrer a dicionários sempre que surgir dúvida. Com o tempo, esse hábito ajuda a fixar a grafia correta e reduzir falhas na escrita.

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