Corrida Track & Field Experience chega a Anápolis com percurso plano no Daia e provas de 5 km e 10 km

Evento acontece no dia 24 de maio e promete reunir atletas e amantes da corrida em um dos percursos mais rápidos da cidade

Damara Dantas - 22 de abril de 2026

Track & Field Experience acontece no dia 24 de maio e promete reunir atletas e amantes da corrida. (Foto: Divulgação)

Anápolis se prepara para receber mais uma edição da Track & Field Experience Running, evento que já se consolidou no calendário esportivo e deve atrair corredores de diferentes níveis no próximo 24 de maio.

A etapa será realizada no Distrito Agroindustrial de Anápolis (Daia), um dos pontos que mais chamam atenção nesta edição. Conhecido pelas vias amplas e terreno plano, o local oferece condições ideais tanto para quem busca melhor desempenho quanto para iniciantes que querem encarar um desafio com mais conforto.

Com percursos de 5 km e 10 km, a prova é pensada para atender desde corredores amadores até atletas mais experientes. A proposta é incentivar a prática esportiva aliada a uma experiência organizada e segura.

A largada acontece na região da BRG Geradores, dentro do Daia, garantindo uma estrutura adequada e um trajeto fluido, sem grandes variações de elevação, fator que pode contribuir diretamente para melhores tempos e uma corrida mais dinâmica.

Promovido pela Track & Field Experience em parceria com a BRG Geradores, o evento conta ainda com o apoio de Porto Saúde e tfsports, reforçando a presença de grandes marcas no incentivo ao esporte e à qualidade de vida na cidade.

Para mais informações, os interessados podem acompanhar as atualizações pelo Instagram oficial, @trackfieldanapolis, onde o link para inscrição está disponível na bio do perfil. As inscrições também podem ser feitas diretamente pelo link oficial (https://www.tfsports.com.br/tf-experience/experience-167/) ou pelo aplicativo tfsports.