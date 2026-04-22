Entenda por que é recomendado passar sal grosso nos cantos do box do banheiro

Solução simples e barata tem chamado atenção por ajudar em um ponto da limpeza que muita gente costuma ignorar dentro de casa

Layne Brito - 22 de abril de 2026

( Foto: Reprodução/Captura de tela/Youtube)

Na rotina corrida, algumas tarefas domésticas acabam sendo feitas quase no automático, sem que muita gente perceba os detalhes que realmente fazem diferença no resultado final.

No banheiro, por exemplo, há áreas que costumam acumular sujeira silenciosamente e, com o passar do tempo, se transformam em pontos difíceis de limpar.

É justamente nesse cenário que soluções simples ganham espaço e despertam curiosidade.

Entre elas, o uso de sal grosso nos cantos do box tem chamado atenção por ser um recurso acessível, fácil de aplicar e associado à manutenção da limpeza em uma região que costuma concentrar resíduos, umidade e marcas indesejadas.

Por que o sal grosso é usado nessa área

Os cantos do box estão entre os pontos que mais acumulam resíduos de sabão, sujeira e umidade no banheiro.

Como são áreas menores e de difícil alcance, muitas vezes acabam ficando de lado na limpeza do dia a dia.

Nesse contexto, o sal grosso surge como um aliado por ajudar na remoção de sujeiras mais superficiais e colaborar com a limpeza dessas extremidades.

O uso costuma ser associado a uma ação prática para reforçar a higienização em locais onde a sujeira se concentra com mais facilidade.

Quando vale a pena recorrer ao truque

A recomendação costuma fazer mais sentido quando os cantos do box começam a apresentar aspecto encardido, acúmulo de resíduos ou necessidade de uma limpeza mais caprichada.

Nesses casos, o truque pode funcionar como um reforço dentro da rotina doméstica.

Ainda assim, ele não substitui uma higienização completa nem dispensa cuidados com os produtos usados no banheiro.

O ideal é encarar o sal grosso como um complemento simples para manter a área limpa por mais tempo e evitar que pequenos acúmulos se transformem em um problema maior.

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