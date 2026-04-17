Despejar sal de cozinha no vaso: para que serve e por que é recomendado fazer antes de dormir

Prática popular voltou a chamar atenção nas redes por prometer reduzir odores e ajudar na manutenção do banheiro durante a noite

Layne Brito - 17 de abril de 2026

(Foto: Reprodução/Captura de tela/Youtube)

Despejar sal de cozinha no vaso sanitário antes de dormir tem ganhado espaço entre as chamadas dicas caseiras de limpeza.

Simples, barato e fácil de fazer, o hábito costuma ser apontado como uma alternativa para ajudar na manutenção do banheiro, especialmente quando o objetivo é amenizar maus odores e reforçar a higienização no dia a dia.

A recomendação de fazer isso à noite não é por acaso.

Como o vaso tende a ficar sem uso por mais tempo durante a madrugada, o sal permanece agindo por mais horas, o que favorece o contato com a superfície interna e pode potencializar o efeito da prática.

Ainda assim, o truque não deve ser tratado como solução milagrosa nem substitui uma limpeza completa.

Para que serve jogar sal no vaso sanitário

Entre os principais motivos para adotar a dica está a tentativa de controlar odores desagradáveis e manter o vaso mais limpo entre uma faxina e outra.

O sal é frequentemente citado em rotinas domésticas por seu uso simples e pelo baixo custo, o que faz com que muita gente recorra a ele como forma de manutenção leve.

Na prática, a técnica costuma ser vista mais como um reforço na limpeza do que como um produto de ação profunda.

Ou seja, ela pode colaborar com os cuidados diários, mas não elimina a necessidade de lavagem adequada com produtos apropriados.

Por que o uso antes de dormir é o mais recomendado

O período noturno é apontado como o mais indicado porque reduz a interferência do uso imediato após a aplicação.

Assim, o sal fica mais tempo no vaso antes da descarga, o que explica por que tantas recomendações sugerem despejá-lo pouco antes de dormir.

Mesmo com a popularidade da dica, especialistas em limpeza costumam reforçar que cuidados regulares continuam indispensáveis.

Manter o banheiro higienizado, lavar corretamente o vaso e evitar o acúmulo de sujeira ainda é o que realmente faz diferença no resultado a longo prazo.

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