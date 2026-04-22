Jovem bêbado e sem CNH sofre acidente com fraturas graves na BR-153, em Anápolis

Caso foi registrado no âmbito da Operação Tiradentes, que também flagrou outras situações graves de imprudência nas rodovias goianas

Augusto Araújo - 22 de abril de 2026

Jovem embriagado sofreu fraturas na perna após acidente na BR-153. (Foto: Divulgação/PRF)

Um jovem motociclista, de 28 anos, precisou ser encaminhado a uma unidade de saúde após sofrer um grave acidente de trânsito na BR-153, em Anápolis. As informações são da Polícia Rodoviária Federal (PRF).

Segundo a corporação, o caso ocorreu na madrugada de domingo (19). Ao Portal 6, a equipe de comunicação informou que o condutor do veículo teria caído sozinho na rodovia, sofrendo lesões graves, incluindo múltiplas fraturas na perna.

Além disso, o jovem não possuía habilitação e estaria embriagado no momento do acidente. De acordo com a PRF, o teste do etilômetro apontou 1,44 mg/L de álcool no organismo – índice muito acima do limite permitido por lei.

Diante dos ferimentos, ele foi encaminhado para o Hospital Estadual de Anápolis Dr. Henrique Santillo (HEANA). Contudo, não foi possível atualizar o estado de saúde, visto que não foi revelada a identidade.

Outros flagrantes no estado

O caso ocorreu no âmbito da Operação Tiradentes 2026, realizada pela PRF nas rodovias federais que cortam Goiás. Ela começou na última sexta-feira (17) e se encerrou nesta terça-feira (21).

Entre as principais irregularidades estão 170 ultrapassagens proibidas, 157 casos de motoristas ou passageiros sem cinto de segurança e 48 ocorrências de embriaguez ao volante.

Em Catalão, também na madrugada de domingo, um homem de 46 anos foi preso após ser flagrado dirigindo na contramão e sob efeito de álcool na BR-050.

O teste indicou 0,87 mg/L. Além de embriagado, ele não possuía habilitação e conduzia um veículo com diversas irregularidades.

Já no sábado (18), ainda em Catalão, um motorista foi flagrado a 176 km/h, velocidade muito acima do permitido para a via, evidenciando o alto número de excessos registrados durante a operação.

Balanço preocupante

A Operação Tiradentes é uma das principais ações da PRF para reforçar a segurança viária em períodos de maior movimento nas estradas.

Segundo a corporação, o foco esteve na prevenção de acidentes, com fiscalização voltada principalmente para excesso de velocidade, ultrapassagens perigosas e condução sob efeito de álcool.

Ao longo de cinco dias de fiscalização, foram registrados 34 acidentes, com 30 pessoas feridas e duas mortes.

Além disso, o balanço revela um cenário preocupante de imprudência nas estradas, com cerca de 1.900 infrações de trânsito.

Entre as principais irregularidades estão 170 ultrapassagens proibidas, 157 casos de motoristas ou passageiros sem cinto de segurança e 48 ocorrências de embriaguez ao volante.

Além disso, 4.270 veículos foram flagrados acima da velocidade permitida.

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