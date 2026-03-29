Heana ganha nova ala e passa a contar com tomógrafo capaz de realizar até 3 mil exames por mês

Obra foi entregue pelo governador Ronaldo Caiado, com investimento total de R$ 3,1 milhões do Tesouro Estadual

Lara Duarte - 29 de março de 2026

Heana é referência em atendimento em Anápolis e na região Centro-Norte. (Foto: Hêgon Corrêa/Divulgação)

O Hospital Estadual de Anápolis Doutor Henrique Santillo (Heana) ganhou uma nova ala após reforma, ampliação e modernização da estrutura, fortalecendo o atendimento em média e alta complexidade na região Centro-Norte.

A intervenção reorganizou uma área de 321 metros quadrados e implantou novos espaços assistenciais e de apoio, como postos de enfermagem, sala de medicação, áreas de isolamento e ambientes voltados ao suporte das equipes.

A nova ala inclui a reestruturação da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) adulta, que manteve os 50 leitos, mas passou a contar com melhor organização dos fluxos internos, maior circulação e uso ampliado de iluminação natural, seguindo conceitos de humanização hospitalar.

Outro avanço é a ampliação do Serviço de Diagnóstico por Imagem, que agora conta com um tomógrafo de 160 canais, equipamento de alta tecnologia com capacidade para realizar até 3 mil exames por mês, o que deve agilizar diagnósticos e reduzir a fila por exames.

A entrega da obra foi realizada neste sábado (28) pelo governador Ronaldo Caiado (PSD). O investimento total foi de R$ 3,1 milhões, com recursos do Tesouro Estadual.

“Encerrar o governo entregando uma obra como essa, que tem tudo a ver com a minha profissão (médico), é extremamente gratificante. Estamos ampliando a capacidade de atendimento de um hospital que atende mais de 60 municípios e mais de 1,1 milhão de pessoas”, afirmou Caiado.

O governador também destacou a evolução da rede estadual de saúde ao longo da gestão.

“Quando assumimos, havia regiões em que o cidadão precisava percorrer até 680 quilômetros para ter acesso a uma UTI. Hoje, levamos atendimento para mais de 20 municípios. Isso é salvar vidas.”

Caiado ressaltou que, desde o início da atual gestão, os investimentos na saúde em Anápolis já ultrapassam R$ 888,5 milhões, incluindo o custeio de unidades públicas e conveniadas.

Inaugurado em 2005, o Heana possui 132 leitos e realiza, em média, 2,8 mil atendimentos mensais no pronto-socorro, além de cerca de 770 internações, 560 cirurgias e mais de 38 mil exames por mês.

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