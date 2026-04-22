O truque caseiro e barato para eliminar o bolor do silicone do banheiro sem esforço

Mistura simples com ingredientes comuns pode ajudar a remover as manchas escuras do silicone e devolver melhor aspecto ao banheiro

Layne Brito - 22 de abril de 2026

(Foto: Reprodução/Captura de tela/Youtube)

Poucas coisas passam tanta sensação de descuido dentro de casa quanto o bolor acumulado no silicone do banheiro. Mesmo em ambientes limpos, aquelas manchas escuras que surgem nas bordas do box, da pia ou próximas ao vaso sanitário costumam chamar atenção e dar a impressão de sujeira permanente.

O que muita gente não sabe é que existe um truque caseiro, barato e fácil de aplicar que pode ajudar a resolver o problema sem exigir grandes esforços.

A solução costuma envolver ingredientes simples, daqueles que muita gente já tem em casa.

Em vez de recorrer logo a produtos mais caros, esse método aparece como uma alternativa prática para o dia a dia.

Mistura

2 colheres de sopa de bicarbonato de sódio

Água oxigenada suficiente para formar uma pasta

1 recipiente pequeno para misturar

Modo de aplicação e lavagem

Misture o bicarbonato com a água oxigenada até formar uma pasta mais firme Aplique a mistura diretamente sobre o silicone com bolor Deixe agir por cerca de 1 hora Depois, esfregue com uma escova de dentes velha ou uma escova pequena Se necessário, aplique um pouco mais de água oxigenada sobre a área Finalize enxaguando com água Seque bem a região para evitar o retorno da umidade

O que torna o truque tão atrativo é justamente a combinação entre baixo custo e praticidade. Além de ser fácil de reproduzir, ele ajuda a melhorar o aspecto do banheiro sem a necessidade de uma faxina pesada.

Em muitos casos, o resultado já aparece logo após a primeira aplicação, principalmente quando o bolor ainda está em estágio inicial.

Mesmo assim, é importante lembrar que o aparecimento frequente dessas manchas pode estar ligado ao excesso de umidade no ambiente.

Por isso, além da limpeza, manter o banheiro arejado e evitar o acúmulo de água nas superfícies também ajuda a preservar o silicone por mais tempo.

No fim das contas, o truque caseiro chama atenção por transformar uma tarefa incômoda em algo muito mais simples.

Com poucos ingredientes e algum cuidado na aplicação, é possível reduzir as marcas de bolor e devolver ao banheiro uma aparência mais limpa e bem cuidada.

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