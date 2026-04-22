O truque caseiro e barato para eliminar o bolor do silicone do banheiro sem esforço
Mistura simples com ingredientes comuns pode ajudar a remover as manchas escuras do silicone e devolver melhor aspecto ao banheiro
Poucas coisas passam tanta sensação de descuido dentro de casa quanto o bolor acumulado no silicone do banheiro. Mesmo em ambientes limpos, aquelas manchas escuras que surgem nas bordas do box, da pia ou próximas ao vaso sanitário costumam chamar atenção e dar a impressão de sujeira permanente.
O que muita gente não sabe é que existe um truque caseiro, barato e fácil de aplicar que pode ajudar a resolver o problema sem exigir grandes esforços.
A solução costuma envolver ingredientes simples, daqueles que muita gente já tem em casa.
Em vez de recorrer logo a produtos mais caros, esse método aparece como uma alternativa prática para o dia a dia.
Mistura
- 2 colheres de sopa de bicarbonato de sódio
- Água oxigenada suficiente para formar uma pasta
- 1 recipiente pequeno para misturar
Modo de aplicação e lavagem
- Misture o bicarbonato com a água oxigenada até formar uma pasta mais firme
- Aplique a mistura diretamente sobre o silicone com bolor
- Deixe agir por cerca de 1 hora
- Depois, esfregue com uma escova de dentes velha ou uma escova pequena
- Se necessário, aplique um pouco mais de água oxigenada sobre a área
- Finalize enxaguando com água
- Seque bem a região para evitar o retorno da umidade
O que torna o truque tão atrativo é justamente a combinação entre baixo custo e praticidade. Além de ser fácil de reproduzir, ele ajuda a melhorar o aspecto do banheiro sem a necessidade de uma faxina pesada.
Em muitos casos, o resultado já aparece logo após a primeira aplicação, principalmente quando o bolor ainda está em estágio inicial.
Mesmo assim, é importante lembrar que o aparecimento frequente dessas manchas pode estar ligado ao excesso de umidade no ambiente.
Por isso, além da limpeza, manter o banheiro arejado e evitar o acúmulo de água nas superfícies também ajuda a preservar o silicone por mais tempo.
No fim das contas, o truque caseiro chama atenção por transformar uma tarefa incômoda em algo muito mais simples.
Com poucos ingredientes e algum cuidado na aplicação, é possível reduzir as marcas de bolor e devolver ao banheiro uma aparência mais limpa e bem cuidada.
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