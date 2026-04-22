Truque para desentupir o chuveiro sem precisar desinstalar ele, segundo técnicos

Mistura simples com vinagre ajuda a recuperar a pressão da água e desobstruir os furos do chuveiro

Gabriel Yuri Souto - 22 de abril de 2026

(Foto: Captura de tela/YouTube)

Quando o chuveiro começa a “espirrar torto” ou perde pressão, muita gente já pensa em trocar o equipamento ou chamar um profissional. No entanto, em muitos casos, o problema tem uma causa simples: acúmulo de resíduos nos furos.

Uma dica prática que vem ganhando destaque nas redes sociais mostra que dá para resolver isso sem desmontar o chuveiro. A sugestão foi compartilhada por Gabriella Negromonte (@gabriellanegromonte), que aprendeu o método durante uma experiência morando fora do país.

Por que o chuveiro entope

Com o tempo, o chuveiro acumula sujeira, calcário e resíduos minerais da água. Por isso, os furos acabam obstruídos, o que altera o fluxo e reduz a pressão.

Além disso, esse acúmulo pode fazer a água sair em direções irregulares, criando aquele efeito de jatos desalinhados.

Mistura simples ajuda a desentupir

Para resolver o problema, a dica é usar uma solução fácil de preparar.

Basta misturar duas partes de água com uma parte de vinagre, de preferência vinagre de álcool. Em seguida, coloque a mistura em um borrifador.

Depois disso, aplique diretamente nos furos do chuveiro e deixe agir por cerca de 10 a 15 minutos.

Como finalizar a limpeza

Após o tempo de ação, passe uma esponja ou pano sobre a superfície do chuveiro.

Dessa forma, os resíduos se soltam com mais facilidade, melhorando o fluxo da água e recuperando a pressão.

Além disso, o vinagre ajuda a dissolver o calcário, o que torna o processo mais eficiente.

Quando o truque não resolve

Apesar de funcionar na maioria dos casos, o método tem limitações.

Se o chuveiro estiver muito entupido ou com resíduos endurecidos há muito tempo, o ideal será desmontar o equipamento ou procurar um encanador.

Ainda assim, a limpeza frequente com vinagre pode evitar que o problema chegue a esse ponto.

Manutenção simples evita problemas

Segundo Gabriella, manter essa rotina de limpeza ajuda a prolongar a vida útil do chuveiro.

Além disso, o vinagre se destaca como um aliado na limpeza doméstica por ser barato, acessível e eficiente em diferentes situações.

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