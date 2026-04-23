Viação Catedral volta a operar e preço da passagem entre Goiânia e Brasília cai em até 70%

Retomada da operação ocorreu após ato da ANTT publicado em abril e já provocou mudança nos preços cobrados por empresas que atuam no corredor entre as duas capitais

Gustavo de Souza - 23 de abril de 2026

A Viação Catedral é uma das principais empresas que operam rotas a partir do Distrito Federal (Foto: Divulgação/Viação Catedral)

A Viação Catedral voltou a operar entre Goiânia e Brasília e já começou a impactar diretamente os preços cobrados no trecho.

Ainda em abril, período em que a oferta da rota foi retomada, concorrentes passaram a reduzir tarifas em diferentes horários para disputar passageiros.

De acordo com levantamento do site especializado Ônibus & Transporte, a Viação Catedral voltou a vender bilhetes a partir de R$ 29,99 nos dois sentidos da rota, tanto de Goiânia para Brasília quanto no percurso inverso.

Depois disso, outras companhias também passaram a oferecer passagens no mesmo patamar em parte da grade horária, com reduções que chegam a 70%.

O retorno da operação da Viação Catedral foi viabilizado após a Justiça Federal no Distrito Federal (DF) decidir que a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) poderia retomar trechos barrados no final de 2025.

À época, a agência justificou as mudanças por conta de supostas irregularidades no envio de informações ao sistema Monitrip, que monitora viagens em tempo real. A ligação entre as capitais, agora retomada, foi uma das rotas afetadas.

A linha entre Goiânia e Brasília se destaca no Centro-Oeste ao concentrar viagens corporativas, deslocamentos estudantis, compromissos administrativos, turismo, conexões aéreas e fluxo frequente de passageiros.

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