Viação Catedral volta a operar e preço da passagem entre Goiânia e Brasília cai em até 70%
Retomada da operação ocorreu após ato da ANTT publicado em abril e já provocou mudança nos preços cobrados por empresas que atuam no corredor entre as duas capitais
A Viação Catedral voltou a operar entre Goiânia e Brasília e já começou a impactar diretamente os preços cobrados no trecho.
Ainda em abril, período em que a oferta da rota foi retomada, concorrentes passaram a reduzir tarifas em diferentes horários para disputar passageiros.
De acordo com levantamento do site especializado Ônibus & Transporte, a Viação Catedral voltou a vender bilhetes a partir de R$ 29,99 nos dois sentidos da rota, tanto de Goiânia para Brasília quanto no percurso inverso.
Depois disso, outras companhias também passaram a oferecer passagens no mesmo patamar em parte da grade horária, com reduções que chegam a 70%.
O retorno da operação da Viação Catedral foi viabilizado após a Justiça Federal no Distrito Federal (DF) decidir que a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) poderia retomar trechos barrados no final de 2025.
À época, a agência justificou as mudanças por conta de supostas irregularidades no envio de informações ao sistema Monitrip, que monitora viagens em tempo real. A ligação entre as capitais, agora retomada, foi uma das rotas afetadas.
A linha entre Goiânia e Brasília se destaca no Centro-Oeste ao concentrar viagens corporativas, deslocamentos estudantis, compromissos administrativos, turismo, conexões aéreas e fluxo frequente de passageiros.
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