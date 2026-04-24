Fácil e deliciosa: receita de arroz com costela para impressionar toda família
Carne desmanchando, arroz cremoso e tempero marcante: a combinação perfeita para um prato que conquista à primeira garfada
Receitas que unem praticidade e sabor marcante costumam ganhar espaço na mesa brasileira.
Pratos feitos em uma única panela, além de facilitarem o preparo, também concentram aromas e criam combinações irresistíveis.
Nesse cenário, opções com carne e arroz se destacam pela versatilidade e pelo apelo familiar.
É justamente assim que o arroz com costela se torna uma escolha ideal para quem busca uma refeição completa, saborosa e fácil de preparar.
Cozimento da costela garante sabor intenso
Antes de tudo, separe os ingredientes principais:
- Costela bovina
- Chimichurri
- Lemon pepper
- Cebola picada
- Pimentão
- Alho
- Corante
- Sal a gosto
Em seguida, tempere bem a costela, espalhando os temperos por toda a carne. Assim, você garante que o sabor penetre durante o cozimento.
Logo depois, leve a costela à panela de pressão e cozinhe por cerca de 40 minutos. Esse processo é essencial, pois deixa a carne extremamente macia.
Após esse tempo, abra a panela, verifique o ponto e retire os ossos, se possível. Em seguida, desfie a carne ainda quente — isso facilita o processo e melhora a textura final do prato.
Arroz cremoso finaliza o prato
Agora, adicione os ingredientes da segunda etapa:
- 1 xícara e meia de arroz
- Água suficiente para cobrir
- 1 sachê ou porção de molho de tomate
Misture o arroz diretamente com a costela desfiada e, em seguida, acrescente a água e o molho. Depois disso, tampe a panela e deixe cozinhar normalmente, sem pressão.
Durante esse processo, ajuste o sal aos poucos, provando até atingir o sabor ideal. Assim, você evita excessos e mantém o equilíbrio do prato.
Para finalizar, incorpore os últimos ingredientes:
- Cebolinha a gosto
- 1 colher generosa de requeijão
- 2 fatias de mussarela
Misture bem até o requeijão trazer cremosidade ao arroz. Em seguida, adicione a mussarela e deixe derreter com o calor da panela.
Prato completo e perfeito para compartilhar
Com esse preparo, o arroz com costela se transforma em uma refeição completa.
A carne desmancha, o arroz absorve todo o sabor do caldo e o toque final de queijo garante cremosidade.
Além disso, a receita se destaca pela praticidade. Em poucos passos, você prepara um prato que impressiona tanto no dia a dia quanto em ocasiões especiais.
Assim, ao combinar técnica simples com ingredientes bem escolhidos, o resultado é um prato que conquista pelo sabor e pela textura — perfeito para reunir a família à mesa.
Confira a receita no vídeo abaixo!
Ver essa foto no Instagram
Siga o Portal 6 no Google News e fique por dentro de tudo!