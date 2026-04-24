Fácil e deliciosa: receita de arroz com costela para impressionar toda família

Carne desmanchando, arroz cremoso e tempero marcante: a combinação perfeita para um prato que conquista à primeira garfada

Daniella Bruno - 24 de abril de 2026

(Foto: Reprodução)

Receitas que unem praticidade e sabor marcante costumam ganhar espaço na mesa brasileira.

Pratos feitos em uma única panela, além de facilitarem o preparo, também concentram aromas e criam combinações irresistíveis.

Nesse cenário, opções com carne e arroz se destacam pela versatilidade e pelo apelo familiar.

É justamente assim que o arroz com costela se torna uma escolha ideal para quem busca uma refeição completa, saborosa e fácil de preparar.

Cozimento da costela garante sabor intenso

Antes de tudo, separe os ingredientes principais:

Costela bovina

Chimichurri

Lemon pepper

Cebola picada

Pimentão

Alho

Corante

Sal a gosto

Em seguida, tempere bem a costela, espalhando os temperos por toda a carne. Assim, você garante que o sabor penetre durante o cozimento.

Logo depois, leve a costela à panela de pressão e cozinhe por cerca de 40 minutos. Esse processo é essencial, pois deixa a carne extremamente macia.

Após esse tempo, abra a panela, verifique o ponto e retire os ossos, se possível. Em seguida, desfie a carne ainda quente — isso facilita o processo e melhora a textura final do prato.

Arroz cremoso finaliza o prato

Agora, adicione os ingredientes da segunda etapa:

1 xícara e meia de arroz

Água suficiente para cobrir

1 sachê ou porção de molho de tomate

Misture o arroz diretamente com a costela desfiada e, em seguida, acrescente a água e o molho. Depois disso, tampe a panela e deixe cozinhar normalmente, sem pressão.

Durante esse processo, ajuste o sal aos poucos, provando até atingir o sabor ideal. Assim, você evita excessos e mantém o equilíbrio do prato.

Para finalizar, incorpore os últimos ingredientes:

Cebolinha a gosto

1 colher generosa de requeijão

2 fatias de mussarela

Misture bem até o requeijão trazer cremosidade ao arroz. Em seguida, adicione a mussarela e deixe derreter com o calor da panela.

Prato completo e perfeito para compartilhar

Com esse preparo, o arroz com costela se transforma em uma refeição completa.

A carne desmancha, o arroz absorve todo o sabor do caldo e o toque final de queijo garante cremosidade.

Além disso, a receita se destaca pela praticidade. Em poucos passos, você prepara um prato que impressiona tanto no dia a dia quanto em ocasiões especiais.

Assim, ao combinar técnica simples com ingredientes bem escolhidos, o resultado é um prato que conquista pelo sabor e pela textura — perfeito para reunir a família à mesa.

Confira a receita no vídeo abaixo!

Ver essa foto no Instagram Um post compartilhado por Jhenifer Peruza (@jheniferperuza)

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