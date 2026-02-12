Carne de panela perfeita: receita ensinada por chef que deixa a carne macia, suculenta e com sabor irresistível
Com técnica simples e um ingrediente especial, prato conquista pelo aroma intenso e textura que desmancha na boca
Nada como o aroma de carne cozinhando para transformar o ambiente e abrir o apetite.
E quando o preparo une praticidade e sabor intenso, o resultado é ainda melhor.
Com a técnica correta e um ingrediente especial, é possível preparar uma carne de panela extremamente macia, suculenta e cheia de personalidade.
A panela de pressão é a grande aliada dessa receita, pois acelera o cozimento e ajuda a preservar os sabores.
O segredo está em selar bem a carne, construir uma base aromática consistente e utilizar a cerveja preta para dar profundidade ao molho.
Ingredientes
- 1,5 kg de costela bovina cortada em pedaços
- 1 cebola descascada e fatiada
- 4 dentes de alho descascados e amassados
- 350 ml de cerveja preta
- 2 colheres (sopa) de azeite de oliva
- Sal a gosto
- Pimenta-do-reino moída a gosto
- Cebolinha picada para finalizar
Modo de preparo
Comece temperando a costela com sal e pimenta-do-reino, espalhando bem os temperos por toda a carne.
Reserve por alguns minutos para que o sabor penetre nas fibras.
Em seguida, aqueça o azeite em uma panela de pressão, em fogo médio.
Acrescente a cebola fatiada e o alho amassado, refogando até que fiquem levemente dourados e liberem aroma.
Adicione a costela à panela e sele todos os lados, deixando que a carne fique bem dourada.
Esse passo é essencial para manter os sucos internos e garantir mais sabor ao resultado final.
Depois de selada, despeje a cerveja preta na panela, envolvendo a carne e os temperos.
Tampe a panela e, assim que começar a pegar pressão, conte aproximadamente 40 minutos de cozimento.
Desligue o fogo e aguarde a pressão sair naturalmente antes de abrir.
Finalize com cebolinha picada e sirva ainda quente, com o molho encorpado envolvendo a carne macia e suculenta.
Aproveite!
O resultado é uma carne que praticamente se desfaz ao toque do garfo, envolvida por um molho encorpado e aromático.
Ideal para acompanhar arroz branco, purê de batatas ou polenta cremosa, esse prato prova que, com poucos ingredientes e a técnica certa, é possível transformar um corte simples em uma experiência gastronômica irresistível.
Siga o Portal 6 no Google News e fique por dentro de tudo!