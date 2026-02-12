Carne de panela perfeita: receita ensinada por chef que deixa a carne macia, suculenta e com sabor irresistível

Com técnica simples e um ingrediente especial, prato conquista pelo aroma intenso e textura que desmancha na boca

Carne de panela perfeita: receita ensinada por chef que deixa a carne macia, suculenta e com sabor irresistível
Nada como o aroma de carne cozinhando para transformar o ambiente e abrir o apetite.

E quando o preparo une praticidade e sabor intenso, o resultado é ainda melhor.

Com a técnica correta e um ingrediente especial, é possível preparar uma carne de panela extremamente macia, suculenta e cheia de personalidade.

A panela de pressão é a grande aliada dessa receita, pois acelera o cozimento e ajuda a preservar os sabores.

O segredo está em selar bem a carne, construir uma base aromática consistente e utilizar a cerveja preta para dar profundidade ao molho.

Ingredientes

  • 1,5 kg de costela bovina cortada em pedaços
  • 1 cebola descascada e fatiada
  • 4 dentes de alho descascados e amassados
  • 350 ml de cerveja preta
  • 2 colheres (sopa) de azeite de oliva
  • Sal a gosto
  • Pimenta-do-reino moída a gosto
  • Cebolinha picada para finalizar

Modo de preparo

Comece temperando a costela com sal e pimenta-do-reino, espalhando bem os temperos por toda a carne.

Reserve por alguns minutos para que o sabor penetre nas fibras.

Em seguida, aqueça o azeite em uma panela de pressão, em fogo médio.

Acrescente a cebola fatiada e o alho amassado, refogando até que fiquem levemente dourados e liberem aroma.

Adicione a costela à panela e sele todos os lados, deixando que a carne fique bem dourada.

Esse passo é essencial para manter os sucos internos e garantir mais sabor ao resultado final.

Depois de selada, despeje a cerveja preta na panela, envolvendo a carne e os temperos.

Tampe a panela e, assim que começar a pegar pressão, conte aproximadamente 40 minutos de cozimento.

Desligue o fogo e aguarde a pressão sair naturalmente antes de abrir.

Finalize com cebolinha picada e sirva ainda quente, com o molho encorpado envolvendo a carne macia e suculenta.

Aproveite!

O resultado é uma carne que praticamente se desfaz ao toque do garfo, envolvida por um molho encorpado e aromático.

Ideal para acompanhar arroz branco, purê de batatas ou polenta cremosa, esse prato prova que, com poucos ingredientes e a técnica certa, é possível transformar um corte simples em uma experiência gastronômica irresistível.

