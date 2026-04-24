Homem é assassinado na Vila Santa Isabel, em Anápolis
Corpo foi encontrado pelo próprio filho, e Samu apenas constatou o óbito no local
Um homem ainda não identificado foi assassinado na noite desta sexta-feira (24), na Vila Santa Isabel, em Anápolis.
A vítima foi encontrada já sem vida e com sinais de golpes de arma branca na região da cabeça.
O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, mas apenas pôde constatar o óbito no local.
Após a confirmação da morte, equipes da Polícia Militar (PM) isolaram a área para os procedimentos de praxe.
A Polícia Científica também foi acionada para realizar a perícia e recolher elementos que possam auxiliar nas investigações.
O caso deve ser apurado pela Polícia Civil (PC), que buscará identificar a autoria e motivação do crime.
