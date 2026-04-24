Isso não é na África. É em Anápolis. E está acontecendo agora

Essa reflexão não é para acusar ou "jogar pedras". Mas que provoque um incômodo necessário

José Fernandes - 24 de abril de 2026

(Foto: Ilustração/IA)

Era quase meia-noite quando entramos. Um barracão de três cômodos, abafado, sem dignidade mínima. Dez crianças vivem ali, todas menores. O pai disse ser pedreiro. A mãe, exausta, cuida da casa. Havia mais três adultos usando drogas dentro do ambiente. Uma criança acordada, em silêncio. As outras dormiam. O jantar foi dividido entre todos. Metade de um abacate.

Isso não é distante, nem exceção geográfica. É aqui. É agora. E não surgiu por acaso. É fruto de omissões acumuladas, políticas que não chegaram, estruturas que falharam e de uma sociedade que muitas vezes prefere não enxergar.

Aos agentes públicos, a responsabilidade é direta. Liderar é cuidar de pessoas. Ignorar não é neutralidade, é falha. E antes de críticas fáceis, vale lembrar que já há gente tentando resolver.

À rede de proteção, a pergunta é objetiva. Onde houve falha? Crianças não têm voz nem defesa. Se o sistema existe, precisa funcionar.

E à sociedade, o ponto mais duro. Não é só sobre ajudar, é sobre não se acostumar. Não terceirizem tudo.

Essa reflexão não é para acusar ou “jogar pedras”. Mas que provoque um incômodo necessário, até nos perguntarmos: até quando vamos tratar o absurdo como algo normal, desde que não aconteça dentro da nossa própria casa?

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