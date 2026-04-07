Jogar óleo no café: saiba para que serve e por que é recomendado
Mistura ganhou espaço nas redes sociais e promete mais energia e saciedade ao longo do dia
Adicionar óleo ao café virou tendência e tem despertado curiosidade. Jogar óleo no café pode trazer efeitos como mais energia e maior saciedade, segundo conteúdos que circulam nas redes sociais.
As informações foram compartilhadas pelo canal Cantinho de Casa (@Cantinhodecasa), que explicou como funciona essa prática.
O que é o café com óleo
O café com óleo consiste em misturar uma pequena quantidade de gordura à bebida.
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Geralmente, as pessoas utilizam:
- óleo de coco
- manteiga
- outros tipos de gordura natural
Assim, o café se transforma em uma bebida mais calórica e energética.
Para que serve essa mistura
Quem consome essa combinação busca benefícios específicos.
Entre os principais, estão:
- aumento da saciedade
- energia mais duradoura
- redução da fome ao longo do dia
Dessa forma, muitas pessoas usam a mistura no café da manhã.
Por que a prática se popularizou
A mistura ficou popular principalmente entre pessoas que seguem dietas low carb ou cetogênicas.
Além disso, o consumo de gordura junto com o café ajuda a manter níveis de energia mais estáveis.
Por isso, a prática ganhou destaque nas redes sociais.
O que dizem especialistas
Especialistas explicam que os efeitos variam de acordo com cada organismo.
Além disso, o consumo excessivo de gordura pode trazer impactos negativos.
Por isso, é importante avaliar a dieta antes de adotar o hábito.
Cuidados ao consumir
Para evitar problemas, é importante ter atenção à quantidade.
Além disso:
- evite exageros
- observe a resposta do corpo
- busque orientação profissional se necessário
Assim, o consumo se torna mais seguro.
Tendência que segue em alta
O café com óleo continua ganhando espaço entre hábitos ligados à alimentação.
Além disso, a prática chama atenção pela simplicidade.
Assim, a curiosidade sobre a mistura cresce cada vez mais.
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