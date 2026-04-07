Jogar óleo no café: saiba para que serve e por que é recomendado

Mistura ganhou espaço nas redes sociais e promete mais energia e saciedade ao longo do dia

Gabriel Yuri Souto - 07 de abril de 2026

(Foto: Captura de tela/YouTube)

Adicionar óleo ao café virou tendência e tem despertado curiosidade. Jogar óleo no café pode trazer efeitos como mais energia e maior saciedade, segundo conteúdos que circulam nas redes sociais.

As informações foram compartilhadas pelo canal Cantinho de Casa (@Cantinhodecasa), que explicou como funciona essa prática.

O que é o café com óleo

O café com óleo consiste em misturar uma pequena quantidade de gordura à bebida.

Geralmente, as pessoas utilizam:

óleo de coco

manteiga

outros tipos de gordura natural

Assim, o café se transforma em uma bebida mais calórica e energética.

Para que serve essa mistura

Quem consome essa combinação busca benefícios específicos.

Entre os principais, estão:

aumento da saciedade

energia mais duradoura

redução da fome ao longo do dia

Dessa forma, muitas pessoas usam a mistura no café da manhã.

Por que a prática se popularizou

A mistura ficou popular principalmente entre pessoas que seguem dietas low carb ou cetogênicas.

Além disso, o consumo de gordura junto com o café ajuda a manter níveis de energia mais estáveis.

Por isso, a prática ganhou destaque nas redes sociais.

O que dizem especialistas

Especialistas explicam que os efeitos variam de acordo com cada organismo.

Além disso, o consumo excessivo de gordura pode trazer impactos negativos.

Por isso, é importante avaliar a dieta antes de adotar o hábito.

Cuidados ao consumir

Para evitar problemas, é importante ter atenção à quantidade.

Além disso:

evite exageros

observe a resposta do corpo

busque orientação profissional se necessário

Assim, o consumo se torna mais seguro.

Tendência que segue em alta

O café com óleo continua ganhando espaço entre hábitos ligados à alimentação.

Além disso, a prática chama atenção pela simplicidade.

Assim, a curiosidade sobre a mistura cresce cada vez mais.

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