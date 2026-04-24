Truque natural com babosa para cuidar da pele e do cabelo sem gastar com produtos caros

Gel da aloe vera tem propriedades hidratantes e cicatrizantes e pode ser usado diretamente em casa

Gabriel Yuri Souto - 24 de abril de 2026

(Foto: Captura de tela/YouTube)

Cuidar da pele e do cabelo sem gastar muito é totalmente possível. Além disso, muitas soluções eficazes estão dentro de casa. A babosa, também chamada de aloe vera, se destaca justamente por reunir benefícios naturais e facilidade de uso.

Ao longo dos anos, o uso da planta se popularizou. Isso acontece porque o gel interno oferece propriedades hidratantes, cicatrizantes e anti-inflamatórias, o que torna a babosa uma alternativa prática e barata.

Por que a babosa faz tanto sucesso

A aloe vera contém mais de 75 compostos ativos importantes. Entre eles, estão vitaminas A, C e E, além de minerais e enzimas que ajudam diretamente na saúde da pele e do cabelo.

Por isso, o gel hidrata profundamente, acalma irritações e ainda auxilia na recuperação da pele.

Além disso, no cabelo, a babosa melhora o brilho, reduz o ressecamento e deixa os fios mais macios.

Como extrair o gel da forma correta

Para aproveitar todos os benefícios, você precisa extrair o gel corretamente.

Primeiro, escolha uma folha mais madura, geralmente localizada na parte externa da planta. Em seguida, lave bem e retire os espinhos laterais.

Depois disso, corte a folha e retire apenas o gel transparente com uma colher. No entanto, evite a parte amarelada, conhecida como látex, pois ela pode causar irritação.

Como usar no dia a dia

Depois de extrair, você pode usar o gel diretamente.

Na pele, ele hidrata, alivia queimaduras solares e reduz vermelhidões. Além disso, ajuda na cicatrização de pequenos machucados.

Já no cabelo, você pode aplicar como máscara hidratante. Basta espalhar nos fios, aguardar alguns minutos e enxaguar normalmente. Assim, o resultado aparece rapidamente.

Cuidados importantes antes de aplicar

Apesar de natural, o uso exige atenção.

Antes de tudo, faça um teste em uma pequena área da pele. Em seguida, aguarde 24 horas para verificar possíveis reações.

Além disso, você pode armazenar o gel na geladeira por até uma semana. Caso prefira, também pode congelar pequenas porções para uso posterior.

Babosa é fácil de cuidar em casa

Outro ponto positivo envolve o cultivo simples.

A babosa precisa de pouca água e bastante luz solar. Por isso, ela se adapta facilmente a ambientes domésticos.

No entanto, evite exagerar na rega. O excesso de água, aliás, representa o principal erro no cuidado com a planta.

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