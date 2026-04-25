Bife de panela suculento, bem temperado e fácil de fazer

Receita simples com poucos ingredientes garante carne macia e pronta em poucos minutos

Gabriel Yuri Souto
Se você quer um bife de panela suculento, macio e cheio de sabor, a boa notícia é que dá para preparar tudo de forma simples e rápida. Com alguns ingredientes básicos e uma técnica certeira, o resultado surpreende.

A dica foi compartilhada por Claudia Oliveira, do perfil @claudia_receitas, que mostrou um passo a passo prático para deixar a carne bem temperada e no ponto certo.

Tempero simples faz toda a diferença

O primeiro passo é caprichar no tempero.

Na receita, Claudia utiliza tempero completo, alho, sal, pimenta-do-reino, orégano e um toque de colorau. Depois, basta misturar bem para que o tempero envolva toda a carne.

Assim, o sabor já começa a se intensificar antes mesmo de ir ao fogo.

Selar a carne garante mais suculência

Em seguida, aqueça a panela de pressão com um pouco de óleo e azeite.

Coloque os bifes e deixe selar bem de um lado. Depois, vire para dourar o outro lado. Esse processo ajuda a manter os sucos da carne, deixando o bife mais macio.

Assim que estiverem dourados, retire os bifes e reserve.

Cebola e tomate elevam o sabor

Na mesma panela, adicione cebola — e, se quiser, também tomate.

Deixe refogar até começar a dourar, pois isso cria uma base rica de sabor. Além disso, esses ingredientes ajudam a liberar líquido natural, o que contribui para a suculência do prato.

Pouca água é o segredo

Depois, volte com os bifes para a panela.

Adicione apenas um pouco de água, já que a cebola também solta líquido durante o cozimento. Em seguida, tampe a panela e deixe cozinhar por cerca de 5 minutos após pegar pressão.

Dessa forma, a carne cozinha rapidamente sem perder maciez.

Finalização deixa o bife perfeito

Por fim, abra a panela e deixe o bife dourar novamente.

Esse passo garante uma textura ainda mais apetitosa e um acabamento perfeito no prato.

Receita prática para o dia a dia

Além de fácil, essa receita se encaixa perfeitamente na rotina.

Com poucos ingredientes e preparo rápido, o bife de panela se torna uma ótima opção para quem quer praticidade sem abrir mão do sabor.

 

