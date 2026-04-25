Linha de Frente intensifica fiscalização em bares e comércios de Anápolis

Força-tarefa percorreu estabelecimentos da cidade para verificar documentação, presença de menores e outras irregularidades

Pedro Ribeiro - 25 de abril de 2026

(Foto: Reprodução)

O programa Linha de Frente intensificou, na noite desta sexta-feira (24), a fiscalização em bares e estabelecimentos comerciais de Anápolis, em mais uma ação voltada à ordem e à segurança pública.

A força-tarefa percorreu diversos pontos da cidade com equipes da Polícia Militar (PM), fiscais de Posturas e representantes do Juizado de Menores.

Durante a operação, foram verificadas documentações, alvarás de funcionamento, presença de menores de idade e eventuais irregularidades como perturbação do sossego, comércio irregular e suspeitas de atividades ilícitas.

Os estabelecimentos que apresentarem problemas são inicialmente notificados e recebem prazo de até 30 dias para regularização.

A interdição ocorre apenas em casos de descumprimento das exigências ou manutenção das irregularidades identificadas durante as fiscalizações.

Criado pelo prefeito Márcio Corrêa (PL), o programa Linha de Frente atua de forma integrada entre Administração Municipal e forças de segurança, com foco em ampliar a fiscalização urbana e reforçar a sensação de segurança na cidade.

As ações devem continuar de forma periódica em diferentes regiões de Anápolis.

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