Linha de frente: viaturas da nova força de segurança de Anápolis podem ser acionadas 24h por dia

Programa quer ampliar fiscalização e garantir atendimento imediato em diversas frentes

Pedro Ribeiro - 09 de abril de 2026

(Foto: Divulgação)

As viaturas do programa Linha de Frente, lançado nesta quinta-feira (09) em Anápolis, poderão ser acionadas 24 horas por dia pelo telefone 153.

A iniciativa surge como uma integração entre a Prefeitura e o Governo de Goiás, com o objetivo de reforçar a fiscalização e ampliar a presença do poder público nas ruas.

O programa contará com viaturas identificadas circulando por diferentes regiões da cidade, com equipes formadas por fiscais de áreas como postura, meio ambiente, edificações e vigilância sanitária.

Segundo o coronel Fábio Costa, do 3º Comando Regional da Polícia Militar (CRPM), a atuação será rigorosa. “Vamos agir de forma firme diante de qualquer tipo de crime, dos mais graves aos de menor potencial”, afirmou.

Na prática, as equipes vão atuar em ocorrências como descarte irregular de lixo, ocupações em áreas públicas, lotes baldios e funcionamento irregular de estabelecimentos comerciais, incluindo casos de perturbação do sossego.

As ações terão apoio da Polícia Militar (PM) e da Polícia Civil (PC), por meio de convênios firmados com o município.

A proposta é garantir respostas mais rápidas às demandas da população, com atendimento contínuo ao longo do dia e da noite.

Durante o lançamento, o prefeito Márcio Corrêa (PL) destacou que o programa busca ampliar a capacidade de fiscalização e dar mais sensação de segurança à população.

“É a Prefeitura e o Governo do estado andando juntos para o bem da população anapolina, trazendo ainda mais a sensação de segurança e qualidade de vida”, afirmou.

Já o governador Daniel Vilela (MDB) também reforçou que a iniciativa pode servir de modelo para outras cidades.

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