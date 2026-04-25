Macarrão de strogonoff: prato simples e rápido que salva o almoço
Receita prática tem conquistado quem busca uma refeição cremosa, bem servida e cheia de sabor para o dia a dia
Tem dias em que tudo o que a gente precisa é de uma receita fácil, farta e com aquele gostinho de comida feita em casa. Na correria do almoço, encontrar um prato que seja simples de preparar, agrade a família e ainda renda bastante pode fazer toda a diferença.
É nesse cenário que o macarrão de strogonoff aparece como uma opção perfeita para quem quer sair do básico sem complicar a rotina.
Cremoso, bem temperado e cheio de possibilidades, o prato mistura a praticidade da massa com o sabor marcante do estrogonofe de carne.
A receita também permite adaptações conforme o gosto de cada pessoa.
Dá para usar alcatra, outra carne de preferência, bacon, azeitona, muçarela e até incrementar com milho, presunto ou carne seca.
Ingredientes do macarrão de strogonoff
• 1 kg de alcatra ou outra carne de preferência;
• 1 pacote de macarrão;
• bacon a gosto;
• muçarela a gosto;
• azeitona a gosto;
• molho de tomate;
• 4 caixinhas de creme de leite;
• 1 copo de requeijão;
• 1 colher de mostarda;
• alho a gosto;
• cebola a gosto;
• páprica a gosto;
• chimichurri a gosto;
• lemon pepper a gosto;
• sal a gosto;
• óleo para fritar;
• cebolinha para finalizar.
Modo de preparo
- Comece temperando a carne com páprica, chimichurri, alho, cebola, lemon pepper e sal;
- Enquanto isso, coloque o macarrão para cozinhar normalmente;
- Em outra panela, adicione um pouco de óleo e coloque a carne para fritar;
- Durante o preparo, acrescente água aos poucos para soltar a crostinha do fundo da panela e deixar a carne mais saborosa;
- Quando a carne estiver pronta, retire da panela e reserve em um recipiente;
- Na mesma panela, aproveite o óleo e o sabor da carne para refogar o molho de tomate;
- Depois, acrescente o creme de leite, o requeijão e misture bem até formar um molho cremoso;
- Para dar um toque especial, adicione uma colher de mostarda;
- Volte a carne para a panela e misture tudo ao molho;
- Acrescente bacon, azeitona e bastante muçarela;
- Se quiser, também é possível colocar milho, presunto, carne seca ou outros ingredientes de preferência;
- Misture o macarrão cozido ao molho de strogonoff;
- Finalize com mais muçarela por cima, bacon crocante e cebolinha.
Receita pode ser adaptada ao gosto de cada família
O resultado é um macarrão cremoso, bem recheado e perfeito para aqueles dias em que a ideia é preparar algo rápido, mas com sabor de comida caprichada.
Além de render bastante, o prato permite várias combinações.
Por isso, pode ser uma boa opção para aproveitar ingredientes que já estão na geladeira e transformar o almoço em uma refeição mais completa.
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