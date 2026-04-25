Macarrão de strogonoff: prato simples e rápido que salva o almoço

Receita prática tem conquistado quem busca uma refeição cremosa, bem servida e cheia de sabor para o dia a dia

Layne Brito - 25 de abril de 2026

(Foto: Reprodução/ Captura de tela/Instagram/joelmaverissimoo )

Tem dias em que tudo o que a gente precisa é de uma receita fácil, farta e com aquele gostinho de comida feita em casa. Na correria do almoço, encontrar um prato que seja simples de preparar, agrade a família e ainda renda bastante pode fazer toda a diferença.

É nesse cenário que o macarrão de strogonoff aparece como uma opção perfeita para quem quer sair do básico sem complicar a rotina.

Cremoso, bem temperado e cheio de possibilidades, o prato mistura a praticidade da massa com o sabor marcante do estrogonofe de carne.

A receita também permite adaptações conforme o gosto de cada pessoa.

Dá para usar alcatra, outra carne de preferência, bacon, azeitona, muçarela e até incrementar com milho, presunto ou carne seca.

Ingredientes do macarrão de strogonoff

• 1 kg de alcatra ou outra carne de preferência;

• 1 pacote de macarrão;

• bacon a gosto;

• muçarela a gosto;

• azeitona a gosto;

• molho de tomate;

• 4 caixinhas de creme de leite;

• 1 copo de requeijão;

• 1 colher de mostarda;

• alho a gosto;

• cebola a gosto;

• páprica a gosto;

• chimichurri a gosto;

• lemon pepper a gosto;

• sal a gosto;

• óleo para fritar;

• cebolinha para finalizar.

Modo de preparo

Comece temperando a carne com páprica, chimichurri, alho, cebola, lemon pepper e sal; Enquanto isso, coloque o macarrão para cozinhar normalmente; Em outra panela, adicione um pouco de óleo e coloque a carne para fritar; Durante o preparo, acrescente água aos poucos para soltar a crostinha do fundo da panela e deixar a carne mais saborosa; Quando a carne estiver pronta, retire da panela e reserve em um recipiente; Na mesma panela, aproveite o óleo e o sabor da carne para refogar o molho de tomate; Depois, acrescente o creme de leite, o requeijão e misture bem até formar um molho cremoso; Para dar um toque especial, adicione uma colher de mostarda; Volte a carne para a panela e misture tudo ao molho; Acrescente bacon, azeitona e bastante muçarela; Se quiser, também é possível colocar milho, presunto, carne seca ou outros ingredientes de preferência; Misture o macarrão cozido ao molho de strogonoff; Finalize com mais muçarela por cima, bacon crocante e cebolinha.

Receita pode ser adaptada ao gosto de cada família

O resultado é um macarrão cremoso, bem recheado e perfeito para aqueles dias em que a ideia é preparar algo rápido, mas com sabor de comida caprichada.

Além de render bastante, o prato permite várias combinações.

Por isso, pode ser uma boa opção para aproveitar ingredientes que já estão na geladeira e transformar o almoço em uma refeição mais completa.

Ver essa foto no Instagram Um post compartilhado por Joelma Veríssimo🦋 Maternidade (@joelmaverissimoo)

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