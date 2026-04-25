Misturar café com canela em pó: por que é recomendado e para que serve

Uma simples mudança na sua xícara pode turbinar energia, melhorar o foco e ainda ajudar no equilíbrio do organismo logo nas primeiras horas do dia

Daniella Bruno - 25 de abril de 2026

(Foto: Reprodução/Captura de tela/Youtube)

A busca por hábitos mais saudáveis tem levado muitas pessoas a adaptarem pequenas rotinas do dia a dia, especialmente pela manhã.

Nesse contexto, escolhas simples — como a forma de preparar o café — podem fazer diferença não apenas no sabor, mas também no funcionamento do corpo ao longo do dia.

Entre essas adaptações, combinações naturais têm ganhado destaque por unir praticidade e benefícios.

Uma delas, cada vez mais popular, envolve a adição de um ingrediente comum da cozinha ao café tradicional, transformando a bebida em uma opção mais funcional e estratégica.

Mais energia e equilíbrio ao longo do dia

Adicionar canela ao café não altera apenas o sabor — essa combinação atua diretamente no organismo. Em primeiro lugar, a canela ajuda a regular os níveis de glicose no sangue, melhorando a sensibilidade à insulina.

Como resultado, o corpo mantém níveis de energia mais estáveis. Isso significa que você evita picos e quedas bruscas ao longo da manhã, reduzindo aquela sensação de cansaço pouco tempo após o café.

Além disso, o sabor naturalmente adocicado da canela permite diminuir ou até eliminar o uso de açúcar. Dessa forma, a bebida se torna mais saudável sem perder o prazer.

Enquanto isso, a cafeína continua desempenhando seu papel estimulante.

Ela atua no sistema nervoso central, aumentando o estado de alerta. Quando combinada com os compostos bioativos da canela, o efeito se torna mais equilibrado e duradouro.

Metabolismo ativo e benefícios para o corpo

Outro ponto importante é o impacto no metabolismo. Tanto o café quanto a canela possuem propriedades termogênicas, ou seja, ajudam o corpo a gastar mais energia.

Consequentemente, essa combinação pode contribuir para a disposição física e até servir como um pré-treino natural.

Ao mesmo tempo, a presença de antioxidantes — como os polifenóis — combate o estresse oxidativo, protegendo as células e favorecendo a saúde cerebral.

Além disso, o sistema digestivo também se beneficia. O café estimula o funcionamento intestinal, enquanto a canela reduz gases e desconfortos abdominais. Como resultado, o organismo trabalha de forma mais eficiente logo no início do dia.

Outro efeito relevante está na saciedade. A canela retarda o esvaziamento gástrico, fazendo com que a sensação de fome demore mais a aparecer. Isso pode ajudar no controle do apetite e evitar excessos nas próximas refeições.

Como incluir na rotina de forma estratégica

Para aproveitar melhor os benefícios, a forma de preparo faz diferença. Uma das maneiras mais eficazes é adicionar a canela diretamente no pó do café antes de coar. Assim, o sabor se distribui de forma uniforme e suave.

Por outro lado, também é possível polvilhar uma pequena quantidade na bebida já pronta. Nesse caso, o aroma se intensifica e a experiência sensorial se torna mais marcante.

Além disso, especialistas recomendam atenção ao tipo de canela utilizado.

A chamada canela-do-ceilão é considerada mais segura para consumo frequente, pois contém menores níveis de cumarina — substância que, em excesso, pode ser prejudicial.

Por fim, é importante manter o equilíbrio. Apesar dos benefícios, o consumo deve ser moderado, especialmente para pessoas sensíveis à cafeína ou com restrições alimentares.

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