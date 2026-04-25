Moradora de Trindade aciona WePink na Justiça e cobra bloqueio de bens de Virgínia

Na ação, foi requerida uma indenização de R$ 50 mil após um produto de R$ 189 não ter sido entregue

Davi Galvão - 25 de abril de 2026

Virgínia é dona da WePink. (Foto: Reprodução/Redes Sociais)

Uma moradora de Trindade processou a influenciadora Virgínia Fonseca, o cantor Zé Felipe e a empresa WePink em busca de uma indenização de R$ 50 mil por danos morais após não receber uma compra de R$ 189 realizada no site da marca.

O processo, que tramita na 2ª Vara Cível e Ambiental de Trindade desde agosto, ganhou novos capítulos recentemente. Diante da dificuldade em localizar saldo disponível nas contas bancárias dos envolvidos em fevereiro, a defesa da consumidora solicitou a penhora de veículos e a decretação de indisponibilidade de imóveis para assegurar o pagamento de uma eventual condenação.

A ação detalha que a cliente tentou resolver o problema administrativamente diversas vezes, sem sucesso.

Segundo a defesa, a situação ultrapassa o mero descumprimento contratual, configurando o chamado “desvio produtivo do consumidor”, quando o cidadão precisa desperdiçar seu tempo vital para solucionar problemas criados pelo fornecedor.

“Não houve entrega da mercadoria, apesar das reiteradas tentativas administrativas, ocasionando perda do tempo útil, frustração e angústia. A autora já havia utilizado e até recomendado produtos da marca em ocasiões anteriores; contudo, ante a não entrega prolongada, a avalanche de relatos públicos sobre má prestação de serviços/qualidade e os riscos reputacionais, perdeu a confiança e não deseja mais receber a mercadoria, optando pela resolução do contrato, com restituição e indenização”, destacou nos autos do processo.

A petição inicial pontuou que o caso da moradora de Trindade não é isolado. O texto jurídico menciona um contexto de “mais de 70 mil reclamações” contra a marca no período, utilizando esse volume de queixas para fundamentar o pedido de reparação financeira.

Até o momento, a Justiça identificou veículos registrados em nome do casal de celebridades. No entanto, o pedido de penhora desses automóveis e o bloqueio de propriedades imobiliárias ainda aguardam uma decisão do juízo.

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