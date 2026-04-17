Vigilância Sanitária interdita depósito de produtos da WePink em Anápolis

Medida foi tomada em decorrência da ausência de licenças e alvarás para o funcionamento adequado

Daniella Bruno - 17 de abril de 2026

Divisão de Posturas e a Polícia Militar também acompanharam a fiscalização. (Imagem: Captura de tela/Reprodução)

A Vigilância Sanitária interditou um depósito de produtos da marca WePink na manhã desta sexta-feira (17), em Anápolis.

Segundo o órgão, a medida foi tomada em decorrência da ausência de licenças e alvarás para o funcionamento adequado.

Além disso, a fiscalização detectou a ausência de um sistema de combate a incêndios. Por se tratar de um armazém de grande porte, o documento, que é emitido pelo Corpo de Bombeiros, é obrigatório.

O galpão estava localizado na Avenida Brasil Sul, no bairro São João, e armazenava produtos cosméticos, produtos de higiene pessoal e suplementos alimentares da marca da influencer Virgínia Fonseca.

A Divisão de Posturas e a Polícia Militar acompanharam a fiscalização, que integra o recém-lançado programa municipal Linha de Frente.

Durante a operação, os fiscais detectaram ainda insalubridades para o armazenamento e a distribuição desses produtos, como muita sujeira no chão, poeira e mofo nas paredes. Uma medida preventiva para proteger a saúde pública foi aplicada.

Em decorrência dessas irregularidades, um processo administrativo foi instaurado, e os responsáveis deverão apresentar defesa dentro do prazo estabelecido.

Como toda a estrutura foi interditada, a Vigilância Sanitária não soube precisar a quantidade de produtos armazenados.

“A destinação dos itens apreendidos dependerá do andamento do processo e da eventual regularização por empresa habilitada”, informou a Prefeitura de Anápolis em comunicado à imprensa.

A WePink foi procurada pelo Portal 6, mas não retornou os contatos até o fechamento desta publicação. O espaço está aberto.

Ver essa foto no Instagram Um post compartilhado por Portal 6 (@portal6noticias)

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Anápolis!