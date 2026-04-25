O segredo da carne de sol perfeita: como preparar em casa gastando pouco

Técnica simples com poucos ingredientes garante carne saborosa e no ponto, sem precisar dessalgar depois

Gabriel Yuri Souto - 25 de abril de 2026

(Foto: Captura de tela/YouTube)

A carne de sol é um clássico da culinária brasileira, mas muita gente ainda acredita que só dá para encontrar o produto pronto em açougues ou mercados. No entanto, com uma técnica simples, é possível preparar em casa e economizar.

A dica foi compartilhada por Marizete, do perfil @receitas_marizete, que ensina um método prático que não exige dessalgue e entrega uma carne saborosa e no ponto ideal.

Escolha do corte é fundamental

O primeiro passo para acertar na receita é escolher a carne certa.

Segundo Marizete, cortes como colchão duro, colchão mole, lagarto e capa de costela funcionam muito bem. Além disso, carnes com um pouco de gordura garantem mais sabor e suculência.

Por isso, a escolha do corte faz toda a diferença no resultado final.

Proporção de sal evita erro

Um dos segredos da receita está na quantidade de sal.

A medida indicada é simples: uma colher de sal para cada quilo de carne. Dessa forma, o tempero fica equilibrado e dispensa o processo de dessalgar depois.

Além disso, é importante espalhar o sal de forma uniforme em toda a carne, cobrindo bem os dois lados.

Tempo de descanso garante o ponto ideal

Depois de temperar, coloque a carne em um recipiente, tampe e leve à geladeira.

O tempo recomendado é de 24 horas. Durante esse período, o sal penetra na carne, ajudando na conservação e intensificando o sabor.

Assim, ao final do processo, a carne já estará pronta para uso.

Carne pronta para várias receitas

Após o descanso, a carne de sol pode ser utilizada em diferentes preparos.

Ela combina com pratos simples do dia a dia, como arroz e feijão, além de receitas mais elaboradas.

Além disso, o fato de não precisar dessalgar torna o preparo mais rápido e prático.

Receita simples que compensa

Mesmo sendo uma técnica tradicional, o preparo caseiro é acessível.

Com poucos ingredientes e um passo a passo fácil, é possível fazer carne de sol em casa sem complicação e com ótimo custo-benefício.

Ver essa foto no Instagram Um post compartilhado por Marizete – Receitas Fáceis (@receitas_marizete)

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