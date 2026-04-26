Jovem de Anápolis morto a tiros em kitnet é identificado

Vítima foi encontrada sem vida dentro da própria residência após vizinhos ouvirem disparos

Portal 6 Da Redação -
Jovem de Anápolis morto a tiros em kitnet é identificado
Caso ocorreu na Vila Jaiara e será investigado pela Polícia Civil. (Foto: Reprodução)

O jovem morto a tiros dentro de uma kitnet na Vila Jaiara, em Anápolis, foi identificado como Diego Carvalho Mendes, de 22 anos.

O crime aconteceu no início da tarde deste domingo (26), quando a Polícia Militar (PM) foi acionada após moradores da região ouvirem diversos disparos vindos da residência.

Um vizinho relatou que, antes dos tiros, escutou uma discussão acalorada no interior da unidade, seguida por cerca de cinco disparos de arma de fogo.

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Segundo o mesmo relato, o suspeito usava boné, camiseta e bermuda e fugiu logo após o crime, sem ser identificado.

Ao chegarem ao local, os policiais encontraram o jovem já sem vida dentro da kitnet.

O caso segue sob investigação das autoridades competentes, que trabalham para identificar o autor e esclarecer a motivação do homicídio.

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