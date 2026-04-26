Morte de dentista que estava grávida de gêmeos causa comoção em Anápolis

Gestante foi levada ao Centro Médico da Jaiara, mas já teria dado entrada na unidade de saúde em estado grave

Da Redação - 26 de abril de 2026

Fabrine deixa marido e um filho (Foto: Reprodução/Instagram)

A morte da cirurgiã-dentista Fabrine dos Santos Oliveira, de 34 anos, abalou familiares e amigos da cidade de Anápolis. Fabrine morreu no sábado (25), em meio a um episódio de parada cardiorespiratória. Ela estava grávida de gêmeos.

O Portal 6 apurou que a Fabrine teria sentido um mal-estar em casa e precisou ser levada ao Centro Médico da Jaiara.

Ao chegar ao hospital, a equipe médica identificou um quadro de parada cardiorrespiratória e, de imediato, iniciou o socorro. Apesar dos esforços médicos, Fabrine não resistiu e veio à óbito. A causa da morte ainda não foi informada.

Além do luto, o contexto do falecimento da dentista gerou forte comoção por envolver a gestação dos gêmeos. Centenas de pessoas se solidarizaram virtualmente com a família.

Ainda não houve confirmação de quantos meses era a gestação.

No perfil do Instagram, Fabrine gostava de compartilhar a paixão que tinha pelas viagens Brasil afora, e também por outros países.

A cirurgiã-dentista deixa esposo e um filho.

O velório ocorreu no sábado (25), na Senap, no Centro de Anápolis, e o sepultamento no domingo (26), às 17h, neste Cemitério Municipal do Distrito de Interlândia.

As circunstâncias da morte ainda devem ser apuradas pelas autoridades.

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