Mousse de maracujá: receita fácil que leva somente 3 ingredientes

Aprenda a fazer mousse de maracujá com 3 ingredientes de forma rápida, prática e com textura cremosa perfeita para qualquer ocasião

Gabriel Dias - 26 de abril de 2026

(Foto: Reprodução/Youtube/Canal Letícia Sweet Cake)

Nem sempre é preciso passar horas na cozinha para preparar uma sobremesa que agrade a todos. Em meio à correria do dia a dia, receitas simples ganham destaque justamente pela praticidade — e algumas delas surpreendem pelo resultado.

Entre as opções mais populares, uma se destaca por unir sabor marcante, textura leve e preparo descomplicado. O melhor de tudo é que você provavelmente já tem tudo o que precisa em casa.

Como fazer mousse de maracujá com 3 ingredientes

O mousse de maracujá com 3 ingredientes é um clássico da culinária brasileira que combina o sabor agridoce da fruta com a cremosidade de ingredientes simples.

Para preparar, você vai precisar de:

4 maracujás (3 para o mousse e 1 para a cobertura)

1 lata ou caixinha de leite condensado

1 lata ou caixinha de creme de leite

O preparo começa com a extração do suco da fruta. Corte os maracujás, retire a polpa e bata rapidamente no liquidificador, apenas o suficiente para soltar o suco das sementes. Em seguida, coe a mistura para obter um líquido concentrado.

Depois, adicione o suco coado ao liquidificador, junto com o leite condensado e o creme de leite. Bata por cerca de cinco minutos, até obter uma mistura homogênea e cremosa.

Dicas para deixar o mousse mais cremoso

Após o preparo, despeje o conteúdo em uma travessa e leve à geladeira por pelo menos três horas, ou até firmar completamente.

Para finalizar, utilize a polpa do maracujá restante por cima do mousse, garantindo um visual mais atrativo e um contraste de sabores.

Se quiser um resultado ainda mais leve, uma alternativa é bater o creme de leite gelado separadamente antes de misturá-lo aos demais ingredientes. Outra dica é escolher maracujás maduros, que garantem mais suco e sabor.

Simples, rápido e econômico, o mousse de maracujá com 3 ingredientes é uma excelente escolha para quem quer uma sobremesa prática sem abrir mão do sabor.

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