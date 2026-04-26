O truque da esponja para deixar as roupas da máquina de lavar mais limpas

Truque simples com esponja ajuda a remover pelos e fiapos das roupas e ainda contribui para a conservação da máquina de lavar

Gabriel Dias Gabriel Dias -
O truque da esponja para deixar as roupas da máquina de lavar mais limpas
(Foto: Reprodução/Pexels)

Nem sempre os problemas nas roupas após saírem da máquina de lavar estão ligados ao sabão ou ao ciclo escolhido. Em muitos casos, o incômodo vem depois: peças cheias de fiapos, cabelos ou pelos, especialmente para quem tem animais de estimação em casa.

Mas um truque simples, barato e acessível pode ajudar a resolver essa situação sem esforço. E o melhor: utilizando um item que praticamente todo mundo já tem na cozinha.

Como a esponja pode ajudar na lavagem

A ideia é surpreendentemente simples. Antes de iniciar a lavagem, basta colocar uma esponja limpa junto com as roupas dentro da máquina. O item deve ser comum, sem partes metálicas ou abrasivas, para evitar danos aos tecidos.

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Durante o funcionamento da máquina, a esponja atua como um coletor de resíduos. Graças à sua estrutura porosa, ela atrai e retém fiapos, cabelos, pelos e pequenas fibras que normalmente ficariam soltos na água e acabariam grudando nas roupas.

Esse processo impede que a sujeira continue circulando durante o ciclo, contribuindo para que as peças saiam mais limpas e com aparência melhor.

Benefícios além das roupas limpas

Além de melhorar o resultado da lavagem, o truque também pode ajudar na conservação da própria máquina. Como parte dos resíduos fica presa na esponja, há menos acúmulo de sujeira no filtro e nas partes internas do eletrodoméstico.

Isso pode reduzir o risco de entupimentos e até prolongar a vida útil do aparelho.

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Gabriel Dias

Gabriel Dias

Estudante de Jornalismo na Universidade Federal de Goiás (UFG). Apaixonado por Telejornalismo e Jornalismo Cultural.

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