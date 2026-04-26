Onde assistir Corinthians x Vasco neste domingo (26) pela Série A do Brasileirão

Corinthians busca a primeira vitória na Série A com Fernando Diniz diante do Vasco, que tenta embalar fora de casa

Gustavo de Souza - 26 de abril de 2026

(Imagem: Illustração/Portal 6)

Corinthians e Vasco se enfrentam neste domingo (26), pela 13ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. A partida será disputada na Neo Química Arena, em São Paulo, com a bola rolando a partir das 16h.

O Timão chega pressionado pela campanha no Brasileirão. A equipe abre a zona de rebaixamento, com 12 pontos, e tenta encerrar uma sequência incômoda sem vitórias na competição. Apesar disso, o momento nas copas é mais animador, já que o clube vem de triunfo sobre o Barra, pela Copa do Brasil, e segue com 100% de aproveitamento na Libertadores.

Sob o comando de Fernando Diniz, o Corinthians também tem como ponto positivo o desempenho defensivo recente. A equipe não foi vazada nas últimas partidas e tenta fazer disso um ponto de partida para uma reação no campeonato de pontos corridos.

Por sua vez, o Vasco chega mais confiante após voltar a vencer. O Cruzmaltino bateu o São Paulo pelo Brasileirão e o Paysandu, fora de casa, pela Copa do Brasil. Agora, o desafio será manter o embalo longe do Rio de Janeiro, já que o time ainda busca melhorar o desempenho como visitante,

Onde assistir Corinthians x Vasco neste domingo (26) pela Série A do Brasileirão

Data: 26 de abril de 2026

Horário: 16h (de Brasília)

Local: Neo Química Arena, em São Paulo (SP)

Onde assistir: Rede Globo (TV abert) e Premiere (pay per viewI)

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