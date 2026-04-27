Conheça a árvore perfeita para o outono que muda de cor, perfuma o ambiente e cresce fácil em qualquer vaso

Espécie ornamental chama atenção pela beleza das folhas e pode transformar varandas, jardins pequenos e áreas externas

Layne Brito - 27 de abril de 2026

(Foto: Reprodução/Unsplash)

Nem toda planta precisa ocupar grandes espaços para mudar completamente a aparência de um ambiente. Algumas espécies conseguem transformar uma varanda simples, um cantinho do quintal ou até a entrada de casa apenas pela forma como se destacam ao longo das estações.

No outono, esse efeito costuma ser ainda mais marcante.

Enquanto muitas plantas perdem força visual, outras passam por uma mudança surpreendente, exibindo tons que variam entre vermelho, laranja, amarelo e bordô.

É justamente essa transformação que faz uma determinada árvore ornamental ser tão desejada por quem gosta de jardinagem e decoração natural.

Além da beleza, ela também chama atenção por se adaptar ao cultivo em vasos, desde que receba os cuidados certos.

Por isso, tornou-se uma opção interessante para quem quer dar mais charme ao ambiente sem precisar de um grande jardim.

Árvore muda de cor e valoriza o ambiente

A espécie em questão é o arce japonês, também conhecido como bordo japonês.

Com folhas delicadas e aparência elegante, ele é bastante usado em projetos paisagísticos por criar um visual sofisticado e acolhedor.

Durante o outono, a planta ganha destaque porque suas folhas podem mudar de cor antes da queda natural.

Esse processo deixa o ambiente mais bonito e cria um efeito decorativo que lembra jardins de clima temperado.

Embora não seja uma árvore de perfume intenso, como jasmim ou lavanda, o arce japonês ajuda a deixar o espaço mais agradável pela presença leve, pelo frescor das folhas e pela sensação natural que traz ao ambiente.

Como cultivar em vaso

Apesar de parecer uma planta difícil, o arce japonês pode crescer bem em vaso quando recebe atenção adequada.

O ideal é escolher um recipiente espaçoso, com boa drenagem, para evitar acúmulo de água nas raízes.

A planta prefere solo leve, úmido na medida certa e local com boa luminosidade, mas sem sol forte direto durante muitas horas.

Em regiões muito quentes, o melhor é mantê-la em meia-sombra, protegida do vento intenso e do calor excessivo.

Também é importante fazer regas regulares, sem encharcar o substrato.

Com o tempo, podas leves podem ajudar a manter o formato da árvore e controlar o crescimento no vaso.

No fim, o arce japonês é uma boa escolha para quem deseja uma planta diferente, elegante e cheia de personalidade.

Quando bem cuidado, ele transforma o ambiente e mostra que até espaços pequenos podem ganhar um toque especial no outono.

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