Não é com açúcar: a melhor forma de fazer cebola caramelizada

Pequeno detalhe no preparo pode deixar a cebola mais dourada, macia e cheia de sabor, sem precisar usar açúcar

Layne Brito - 27 de abril de 2026

(Foto: Reprodução/Captura de tela/Youtube)

A cebola caramelizada é daquelas preparações capazes de transformar um prato simples em algo muito mais saboroso. Ela combina com hambúrgueres, carnes, sanduíches, tortas, risotos e até acompanhamentos do dia a dia.

Apesar disso, muita gente ainda acredita que o segredo está em adicionar açúcar à frigideira.

Na prática, esse hábito pode até ajudar na cor, mas nem sempre entrega o melhor resultado em sabor e textura.

O detalhe que muda o preparo

Para conseguir uma cebola mais dourada e macia, chefs recomendam usar uma pequena quantidade de bicarbonato de sódio durante o cozimento.

O ingrediente ajuda a acelerar a quebra das fibras da cebola, favorecendo o escurecimento natural e deixando o preparo com aparência caramelizada sem necessidade de açúcar.

A dica, porém, exige cuidado.

O ideal é usar apenas uma pitada, já que o excesso pode alterar o sabor e deixar a cebola com textura pastosa.

Como fazer do jeito certo

Corte as cebolas em fatias finas e leve à frigideira com um fio de óleo ou manteiga, em fogo baixo ou médio-baixo.

Mexa aos poucos, deixando que elas murchem e soltem os próprios açúcares naturais.

Quando começarem a ficar macias, adicione uma pitada pequena de bicarbonato de sódio e misture bem.

Continue mexendo até atingir a cor dourada e a textura desejada.

O resultado é uma cebola caramelizada mais intensa, com sabor marcante e sem precisar recorrer ao açúcar.

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