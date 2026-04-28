Mãe conhecida por caso raro de gêmeos de pais diferentes é morta pelo companheiro em Goiás

Vítima deixou quatro filhos; suspeito fugiu após o crime e segue sendo procurado

Pedro Ribeiro - 28 de abril de 2026

(Foto: Reprodução)

Uma jovem de 22 anos, que ficou conhecida nacional após protagonizar um caso médico raríssimo de gêmeos de pais diferentes, foi vítima de feminicídio em Mineiros, no Sudoeste de Goiás.

Adriellen Barbosa Lima foi morta a tiros dentro da própria casa no dia 20 de Abril.

O principal suspeito do crime é o companheiro da vítima, Joelson Ribeiro da Conceição, de 23 anos.

Ele fugiu logo após o ataque e segue sendo procurado pelas autoridades.

Segundo as investigações, Adriellen foi encontrada caída na cozinha da residência com um ferimento de arma de fogo no tórax.

A jovem estava em casa com o companheiro e a cunhada. A irmã de Joelson teria saído para comprar um ingrediente que faltava para a refeição e, ao retornar, encontrou Adriellen já sem vida.

O suspeito já havia deixado o local. A filha caçula da vítima, uma bebê de apenas 11 meses, também ficou ferida na perna durante a ocorrência.

Adriellen deixa quatro filhos órfãos.

Investigação

Durante as buscas na residência do investigado, a Polícia Civil (PC) localizou porções de maconha e cocaína embaladas para comercialização.

O material foi apreendido e integrado ao inquérito que apura, além do feminicídio, o envolvimento do suspeito com o tráfico de drogas.

Notoriedade mundial

Em 2022, a jovem estampou manchetes em todo o país após a confirmação de que seus filhos gêmeos possuíam genitores distintos, fenômeno conhecido como superfecundação heteroparental.

À época, especialistas destacaram que o caso era apenas o 20º registrado na história da medicina mundial, ocorrendo em uma probabilidade de um em um milhão.

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