Adolescente e jovem são amordaçados, baleados na cabeça, e jogados em córrego de Mineiros; polícia busca suspeitos

Mais novo, de 16 anos, foi encontrado já sem vida, enquanto a outra vítima se encontra em estado gravíssimo e intubada

Da Redação - 17 de fevereiro de 2026

Corpo de adolescente foi encontrado em córrego, com tiro na cabeça e marcas de tortura. (Foto: Reprodução)

A cidade de Mineiros, no Sul goiano, foi cenário de um crime de execução e tentativa de execução contra um adolescente, de 16 anos, e um jovem, de 21 anos, por conta de uma rivalidade entre facções criminosas.

Os dois teriam sido baleados na cabeça e jogados sob a ponte do Córrego Mineiros, no setor Manoel Abraão, na madrugada desta terça-feira (17). O mais novo foi encontrado já sem vida.

O mais velho sobreviveu, mas foi levado em estado gravíssimo até a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da cidade e intubado.

Ambos apresentavam sinais de tortura, como mordaças e amarras nos pulsos e tornozelos, após serem vítimas de uma emboscada organizada por supostos membros da facção rival.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), o Corpo de Bombeiros e a Polícia Militar (PM) atenderam à ocorrência. O Instituto Médico Legal (IML) também precisou ser chamado para realizar a retirada do corpo.

Questionadas pelas autoridades, testemunhas relataram que os suspeitos haviam imobilizado as vítimas com fios e pedaços de cortinas, enquanto agrediam violentamente os presentes na casa. Eles também teriam usado rádios comunicadores para consultar líderes externos e decidir o que seria feito com os envolvidos.

A hipótese inicial é de que a violência tenha sido desencadeada pela disputa pelo controle de um ponto de venda de entorpecentes, já que um dos grupos não aceitaria a presença de integrantes da facção adversária naquele território.

A dupla suspeita fugiu logo após as supostas execuções. Eles foram identificados pela PM, que empreende diligências para localizá-los.

