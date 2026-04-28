Supermercado anuncia fechamento de unidade no Centro de Anápolis

Grupo já havia dado entrada em um pedido de Recuperação Judicial em 2025, com um endividamento acumulado em mais de R$ 315 milhões

Davi Galvão Davi Galvão -
Unidade do Pérola no Centro fechou as portas. (Foto: Divulgação)
Unidade do Pérola no Centro fechou as portas. (Foto: Divulgação)

O encerramento das atividades da unidade Pérola Compre Fácil, no Centro de Anápolis, alterou a rotina de consumidores e funcionários nesta semana.

O fechamento do estabelecimento, que operava nos formatos de supermercado e atacarejo, pegou a vizinhança de surpresa e marca o fim de uma operação tradicional na região central da cidade.

Segundo informações do Repórter Anápolis, o encerramento teria sido motivado pelo desfecho negativo nas negociações para a renovação do aluguel do imóvel.

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Supermercado teria encerrado as atividades por questões contratuais de aluguel. (Foto: Divulgação)

Supermercado teria encerrado as atividades por questões contratuais de aluguel. (Foto: Divulgação)

Sem um consenso entre os proprietários do prédio e os gestores da rede, a empresa decidiu descontinuar o serviço no endereço.

Para reduzir o impacto social do fechamento, o grupo planeja o remanejamento de parte do quadro de colaboradores do Centro para outras lojas da rede.

Vale destacar que, conforme divulgado pelo portal Empresas em Crise.com, em 2025 o Grupo Pérola deu entrada em um pedido de Recuperação Judicial, com um endividamento acumulado em mais de R$ 315 milhões.

A reportagem entrou em contato com o Grupo Pérola para comentar o fechamento, mas não houve retorno até o fechamento desta matéria. O espaço segue em aberto.

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Davi Galvão

Davi Galvão

Jornalista formado pela Universidade Federal de Goiás. Atua como repórter no Portal 6, com base em Anápolis, mas atento aos principais acontecimentos do cotidiano em todo o estado de Goiás. Produz reportagens que informam, orientam e traduzem os fatos que impactam diretamente a vida da população.

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