Supermercado anuncia fechamento de unidade no Centro de Anápolis
Grupo já havia dado entrada em um pedido de Recuperação Judicial em 2025, com um endividamento acumulado em mais de R$ 315 milhões
O encerramento das atividades da unidade Pérola Compre Fácil, no Centro de Anápolis, alterou a rotina de consumidores e funcionários nesta semana.
O fechamento do estabelecimento, que operava nos formatos de supermercado e atacarejo, pegou a vizinhança de surpresa e marca o fim de uma operação tradicional na região central da cidade.
Segundo informações do Repórter Anápolis, o encerramento teria sido motivado pelo desfecho negativo nas negociações para a renovação do aluguel do imóvel.
Sem um consenso entre os proprietários do prédio e os gestores da rede, a empresa decidiu descontinuar o serviço no endereço.
Para reduzir o impacto social do fechamento, o grupo planeja o remanejamento de parte do quadro de colaboradores do Centro para outras lojas da rede.
Vale destacar que, conforme divulgado pelo portal Empresas em Crise.com, em 2025 o Grupo Pérola deu entrada em um pedido de Recuperação Judicial, com um endividamento acumulado em mais de R$ 315 milhões.
A reportagem entrou em contato com o Grupo Pérola para comentar o fechamento, mas não houve retorno até o fechamento desta matéria. O espaço segue em aberto.
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