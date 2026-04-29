Vídeo mostra cachorro sendo arrastado na traseira de carretinha em Goiânia
Caso ocorreu na Avenida dos Ipês, próximo à Escola Municipal Maria da Terra
Um vídeo que tem circulado nas redes socias na tarde desta quarta-feira (29) mostra o que seria um motorista arrastando um cachorro preso a uma carretinha no bairro Floresta, em Goiânia.
O animal aparece desacordado em determinado momento, enquanto o veículo segue em movimento.
O Portal 6 apurou que o caso ocorreu na Avenida dos Ipês, próximo à Escola Municipal Maria da Terra. Durante o trajeto, o animal é arrastado pela via, sem qualquer chance de proteção.
Em certo ponto do vídeo, o cachorro já não apresenta reação, aparentando estar inconsciente. A situação foi flagrada por pessoas próximas ao local.
Populares que viram o ocorrido tentaram intervir para impedir a continuidade da agressão. O responsável pela agressão ao animal ainda não foi identificado.
A reportagem tentou contato com a Polícia Civil de Goiás para verificar a existência de denúncia sobre o caso, mas ainda não obteve retorno.
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— Portal 6 (@portal6noticias) April 29, 2026
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