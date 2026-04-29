Polícia prende 12 pessoas por golpe que causou prejuízo de quase R$ 500 mil a servidor em Goiás

Segundo investigações, grupo atuava de forma organizada, com divisão de funções entre os integrantes e vítimas em todo o país

Augusto Araújo - 29 de abril de 2026

Operação da Polícia Civil de Goiás teve mandados cumpridos no Ceará. (Foto: Divulgação/PCGO)

Uma operação da Polícia Civil (PC) resultou na prisão de 12 pessoas suspeitas de integrar um grupo criminoso especializado no chamado “golpe do falso advogado”. A ação, batizada de “Falso Defensor”, foi deflagrada nesta quarta-feira (29).

Coordenada pela Delegacia Estadual de Investigações Criminais, por meio do Grupo de Repressão a Estelionato e Outras Fraudes (Gref), a operação contou com apoio do Ministério da Justiça e Segurança Pública e da Polícia Civil do Ceará.

As prisões ocorreram nas cidades de Fortaleza, Caucaia e Pacatuba, onde foram cumpridos 14 mandados de prisão temporária. Ao todo, a Justiça também autorizou 29 medidas, incluindo buscas domiciliares e bloqueio de bens que chegam a cerca de R$ 500 mil.

O caso veio à tona após uma vítima, que seria servidor público em Goiás, relatar prejuízo superior a R$ 452 mil, valor obtido pelos criminosos ao longo de aproximadamente oito dias.

Segundo as investigações, o grupo atuava de forma organizada, com divisão de funções entre os integrantes. Parte dos suspeitos fazia o primeiro contato com as vítimas, se passando por advogados.

Outros assumiam identidades falsas de autoridades para pressionar por pagamentos, enquanto um terceiro núcleo era responsável por fornecer contas bancárias para receber os valores desviados.

A investigação revelou também a existência de vários envolvidos nos crimes, com rápida dispersão das transferências fraudulentas, evidenciando a atuação de uma associação criminosa estruturada e especializada nesse tipo de golpe.

Além disso, o grupo age a partir de cidades da região metropolitana de Fortaleza (CE), fazendo vítimas em todo o país.

Os presos devem responder por estelionato eletrônico, associação criminosa e lavagem de dinheiro. A Polícia Civil informou que as investigações continuam para identificar outros envolvidos no esquema.

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