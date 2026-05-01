Por que os crocodilos não comem capivaras?

Interação surpreendente entre espécies distintas intriga observadores e levanta questionamentos sobre instintos naturais

Magno Oliver - 01 de maio de 2026

(Foto: Reprodução / Reddit)

Nos pântanos e margens de rios da América do Sul, uma cena curiosa desafia a lógica dos documentários de vida selvagem: a coexistência pacífica entre jacarés e capivaras (Hydrochoerus hydrochaeris).

Embora compartilhem o mesmo habitat aquático e as capivaras sejam o maior roedor do mundo, é extremamente raro ver esses predadores atacando exemplares adultos.

De acordo com a Dra. Elizabeth Congdon, especialista em comportamento de capivaras, não é incomum encontrar ambas as espécies descansando lado a lado ao sol.

Essa trégua aparente levanta questões sobre o porquê de um dos caçadores mais eficientes da natureza ignorar uma presa tão abundante em seu território.

Análise de risco

A resposta para este mistério reside no cálculo de custo-benefício que rege o instinto de sobrevivência dos crocodilianos.

A partir da análise biológica, fica claro que a capivara não é uma presa fácil; ela possui dentes incisivos extremamente grandes e afiados, capazes de causar ferimentos graves em um agressor.

Para um jacaré, o esforço necessário para subjugar um adulto robusto, somado ao risco real de sofrer danos físicos permanentes, torna a caçada pouco vantajosa.

Em habitats onde há fartura de peixes e outras presas menores, o predador opta pela conveniência, evitando um confronto com um animal que, apesar da aparência dócil, é plenamente capaz de se defender com agressividade.

Diplomacia da fauna

Além da autodefesa, a natureza social das capivaras facilita sua aceitação por outras espécies. Elas são conhecidas por servirem de “estação de descanso” para pássaros e tartarugas, mantendo um temperamento estável desde que tenham acesso a água e alimento.

A exceção à regra da convivência pacífica com jacarés ocorre apenas com os filhotes, que, por serem vulneráveis, acabam entrando na cadeia alimentar de diversos predadores.

Contudo, para a capivara adulta, a combinação de tamanho, armas naturais e a abundância de opções alimentares mais simples para o jacaré garante o que a ciência chama de uma vizinhança tolerante e segura no ecossistema.

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