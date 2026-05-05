6 signos que vão viver um romance de cinema dentro dos próximos dias

Fase intensa promete mexer com sentimentos, aproximar pessoas e abrir espaço para encontros marcantes nos próximos dias

Layne Brito - 05 de maio de 2026

(Foto: Divulgação/Netflix)

Algumas fases chegam sem pedir licença e transformam completamente o clima ao redor. De repente, uma conversa ganha outro tom, uma troca de olhares parece durar mais do que o normal e até quem estava desacreditado do amor começa a perceber sinais diferentes no caminho.

Nos próximos dias, a energia afetiva tende a ficar mais forte para alguns signos.

O momento pode favorecer reencontros, novas paixões, declarações inesperadas e conexões que parecem ter saído diretamente de uma cena de filme romântico.

Para quem está solteiro, a fase pode trazer aproximações intensas e pessoas capazes de despertar sentimentos adormecidos.

Já para quem vive um relacionamento, os próximos dias podem reacender a cumplicidade, o carinho e aquela sensação gostosa de estar vivendo algo especial.

Veja quais signos podem viver um romance de cinema dentro dos próximos dias:

1. Áries

Arianos podem ser surpreendidos por uma paixão intensa e cheia de atitude.

O período favorece encontros marcantes, conversas diretas e uma química difícil de ignorar.

2. Gêmeos

Geminianos entram em uma fase de charme em alta.

Uma conversa despretensiosa pode se transformar em algo muito maior, especialmente com alguém que estimule a mente e o coração.

3. Câncer

Cancerianos podem viver momentos de forte emoção.

O signo tende a ficar mais aberto para demonstrações de carinho, reencontros e conexões com clima de destino.

4. Libra

Librianos podem atrair olhares por onde passam.

A fase favorece romance, flerte e situações cheias de encanto, principalmente para quem estiver disposto a se permitir.

5. Sagitário

Sagitarianos podem se envolver em uma história leve, divertida e cheia de intensidade.

O amor pode surgir em um convite inesperado, uma viagem ou uma nova experiência.

6. Peixes

Piscianos entram em um período de sensibilidade e romantismo elevados.

O signo pode viver uma conexão profunda, daquelas que parecem ter trilha sonora própria.

Apesar do clima favorável, o amor também pede presença e verdade.

Para esses signos, os próximos dias podem abrir portas especiais, mas será preciso coragem para viver a história sem medo de sentir.

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