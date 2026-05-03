Os signos que vão receber um bom dinheiro em maio, segundo o horóscopo

Movimento dos astros indica uma fase favorável para alguns nativos, especialmente em assuntos ligados a ganhos e oportunidades

Layne Brito - 03 de maio de 2026

(Foto: Reprodução/Marcello Casal Jr/Agência Brasil)

O mês de maio chega com uma energia diferente para quem está atento aos sinais do universo. Depois de um período marcado por decisões importantes, ajustes na rotina e mudanças de planos, alguns signos podem sentir uma virada positiva principalmente quando o assunto envolve dinheiro.

Segundo a astrologia, esse novo ciclo tende a favorecer negociações, pagamentos inesperados, novas oportunidades profissionais e até aquele retorno financeiro que parecia distante.

No entanto, isso não significa que o dinheiro cairá do céu sem esforço.

A previsão aponta que os nativos mais beneficiados serão aqueles que souberem agir com estratégia, atenção e coragem para aproveitar as oportunidades no momento certo.

Confira os signos que podem receber um bom dinheiro em maio, segundo o horóscopo:

1. Áries

Os arianos podem ser surpreendidos por uma chance de ganho ligada ao trabalho, a uma venda ou até a uma ideia que estava parada há algum tempo.

Maio favorece atitudes rápidas, mas pede cuidado para não gastar tudo por impulso.

2. Touro

Para os taurinos, o mês pode trazer estabilidade e boas notícias financeiras.

Existe possibilidade de dinheiro vindo de acordos, pagamentos atrasados ou reconhecimento por algo feito anteriormente. É uma fase positiva para organizar as finanças.

3. Leão

Leoninos entram em um período de destaque, especialmente no campo profissional.

Uma oportunidade, convite ou proposta pode render bons frutos. O horóscopo indica que a confiança será essencial para transformar visibilidade em dinheiro.

4. Escorpião

Escorpianos podem receber valores inesperados ou encontrar uma forma de melhorar a renda.

Maio favorece negociações, resoluções de pendências e ganhos ligados a parcerias. A intuição será uma grande aliada.

5. Capricórnio

Os capricornianos tendem a colher resultados de esforços feitos nos últimos meses. O dinheiro pode vir por meio de trabalho extra, promoção, comissão ou uma oportunidade mais sólida. A disciplina será recompensada.

6. Aquário

Aquarianos podem se beneficiar de ideias criativas, contatos e projetos paralelos.

Maio abre espaço para ganhos fora do caminho tradicional, principalmente para quem trabalha com comunicação, internet, vendas ou inovação.

Apesar das previsões positivas, o horóscopo serve como uma orientação simbólica, não como garantia.

Por isso, o ideal é aproveitar a boa fase com responsabilidade, evitando decisões financeiras tomadas apenas pela empolgação.

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