Adeus, máquina de lavar tradicional: modelo ultrafino da Xiaomi lava 12 kg, tem 27 programas de lavagem, esteriliza com vapor e funciona pelo celular

Modelo inteligente combina design compacto, funções avançadas e controle pelo celular para facilitar a rotina em lavanderias modernas

Layne Brito - 05 de maio de 2026

(Foto: Reprodução/Freepik)

A rotina doméstica mudou muito nos últimos anos. Se antes os eletrodomésticos eram escolhidos apenas pela potência ou pela durabilidade, agora outros fatores passaram a pesar na decisão de compra, como conectividade, economia de espaço, funções inteligentes e facilidade no uso diário.

Nas lavanderias, essa transformação também começou a ficar mais evidente.

Ambientes menores, apartamentos planejados e a busca por praticidade fizeram com que os consumidores passassem a valorizar equipamentos capazes de unir desempenho e tecnologia sem ocupar tanto espaço.

É nesse cenário que a Xiaomi chamou atenção ao apresentar um novo modelo de máquina de lavar ultrafino, desenvolvido para quem busca uma solução moderna e integrada ao celular.

A lavadora tem capacidade para 12 kg de roupas, mesmo com estrutura mais compacta.

O modelo foi pensado para se encaixar em lavanderias planejadas e espaços reduzidos, sem abrir mão de um tambor ampliado.

Entre os principais destaques estão os 27 programas de lavagem, que permitem ajustar o funcionamento de acordo com diferentes tipos de tecido e níveis de sujeira.

A proposta é oferecer mais controle ao usuário e evitar lavagens padronizadas para peças que exigem cuidados diferentes.

Outro recurso que chama atenção é a esterilização a vapor.

A função promete ajudar na higienização das roupas, especialmente em peças de uso frequente, roupas de cama e itens que exigem limpeza mais cuidadosa.

A máquina também conta com fluxo de água em 3D, tecnologia voltada para melhorar a movimentação das peças durante o ciclo de lavagem.

Com isso, o equipamento busca entregar uma limpeza mais uniforme, sem depender apenas da agitação tradicional.

Além disso, o modelo pode ser controlado pelo celular, por meio do aplicativo da marca.

Na prática, isso permite acompanhar ciclos, escolher programas e ajustar funções de forma remota, trazendo mais comodidade para a rotina.

Apesar do lançamento chamar atenção, ainda não há confirmação de chegada oficial ao Brasil.

Por enquanto, a novidade reforça a aposta da Xiaomi em ampliar sua presença no mercado de eletrodomésticos inteligentes.

Siga o Portal 6 no Google News e fique por dentro de tudo!