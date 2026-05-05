Borrifar vinagre na entrada de casa: para que serve e por que é recomendado

Hábito simples ganhou espaço na rotina doméstica por unir limpeza, cuidado com o ambiente e uma antiga crença popular

Layne Brito - 05 de maio de 2026

(Imagem: Ilustração/IA)

Alguns hábitos domésticos atravessam gerações sem fazer muito barulho. Eles aparecem em conversas de família, em dicas compartilhadas entre vizinhos e, com o tempo, acabam ganhando espaço também nas redes sociais.

Muitas dessas práticas chamam atenção justamente pela simplicidade.

Não exigem produtos caros, grandes reformas ou técnicas complicadas. Às vezes, envolvem apenas ingredientes comuns, daqueles que quase todo mundo tem guardado em casa.

Entre esses truques, um dos que mais despertam curiosidade é o de borrifar vinagre na entrada da residência.

A prática costuma ser associada à limpeza, à prevenção contra alguns insetos e até a uma sensação de ambiente mais renovado.

O vinagre tem cheiro forte e acidez natural, características que podem ajudar a atrapalhar trilhas deixadas por formigas e afastar temporariamente alguns insetos em áreas específicas da casa.

Por isso, muitas pessoas aplicam a mistura perto de portas, rodapés, frestas e locais de passagem.

A recomendação mais comum é diluir o vinagre em água e borrifar a solução na entrada do imóvel, evitando excesso.

A ideia é criar uma espécie de barreira de odor, principalmente em pontos onde costumam aparecer formigas ou outros visitantes indesejados.

Além do uso prático, o vinagre também aparece em crenças populares como um item ligado à limpeza energética.

Para algumas pessoas, borrifar o produto na entrada da casa ajudaria a afastar energias pesadas e renovar o clima do ambiente.

Apesar da popularidade, é importante tratar essa parte como uma tradição simbólica, e não como uma comprovação científica.

Ainda assim, o costume segue forte justamente por unir cuidado com a casa e sensação de proteção.

Outro ponto de atenção é o tipo de superfície.

Como o vinagre é ácido, ele pode danificar materiais mais sensíveis, como pedras naturais, mármore, granito sem proteção adequada e alguns pisos delicados.

Por isso, o ideal é testar antes em uma pequena área ou evitar o uso em superfícies que possam manchar.

Também é importante lembrar que o truque não substitui medidas de limpeza, vedação de frestas ou controle profissional em caso de infestação.

Se houver grande quantidade de insetos, o mais indicado é investigar a origem do problema.

No dia a dia, porém, borrifar vinagre na entrada de casa pode funcionar como um cuidado simples de manutenção, especialmente para quem busca alternativas caseiras para deixar o ambiente mais limpo, protegido e com sensação de renovação.

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