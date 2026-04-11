Colocar vinagre no arroz: para que serve e por que é recomendado

Detalhe simples no preparo pode mudar a textura dos grãos e melhorar o resultado final, mesmo sem alterar o sabor do arroz

Layne Brito - 11 de abril de 2026

(Foto: Reprodução/ Captura de tela/Youtube)

Na cozinha, alguns truques passam anos escondidos em hábitos simples de quem aprendeu a cozinhar no dia a dia. Muitos deles parecem estranhos à primeira vista, mas seguem sendo repetidos porque entregam resultado.

É o caso do vinagre no arroz, uma dica que ainda causa desconfiança em muita gente, mas que vem ganhando espaço entre quem busca grãos mais soltinhos, bonitos e com melhor textura no prato.

A estranheza é compreensível. Afinal, ao ouvir falar em vinagre, muita gente pensa logo em salada, conserva ou tempero forte.

Só que, quando usado na medida certa durante o preparo do arroz, ele não deixa gosto marcante e pode ajudar justamente em um dos maiores desafios da receita: evitar que os grãos fiquem empapados, grudados ou com aparência pesada.

Para que serve o vinagre no arroz

O principal papel do vinagre no preparo é ajudar a manter os grãos mais firmes e separados.

Isso acontece porque ele atua no cozimento de forma sutil, contribuindo para um resultado mais uniforme e para uma textura que agrada quem gosta de arroz soltinho.

Além disso, o truque costuma ser valorizado por quem quer melhorar o aspecto do prato sem complicar a receita.

Em pequenas quantidades, o vinagre entra como um aliado discreto, sem roubar o sabor e sem exigir mudança radical no modo de preparo.

Qual a quantidade certa para usar

O segredo está no equilíbrio. A medida mais indicada é de cerca de 1 colher de chá de vinagre para cada 1 xícara de arroz cru.

Ou seja: se o preparo for com duas xícaras de arroz, o ideal é usar duas colheres de chá do ingrediente, sempre durante o cozimento.

Quando entra na medida certa, o vinagre ajuda no resultado sem se sobressair no sabor.

Assim, o arroz fica mais leve, soltinho e com aparência mais caprichada, sem que o truque fique perceptível no prato final.

No fim, o vinagre não aparece como protagonista, mas como aquele detalhe quase invisível que pode fazer diferença no resultado.

E é justamente por isso que tanta gente tem adotado o truque na rotina.

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