Imposto de Renda 2026: até que idade é preciso fazer a declaração?

Regras do Imposto de Renda ainda geram dúvidas entre idosos e aposentados e exigem atenção aos critérios definidos pela Receita Federal

Gustavo de Souza - 05 de maio de 2026

(Foto: Reprodução/Agência Brasil)

Ano após ano, em época de declaração do Imposto de Renda, uma dúvida mostra-se frequente na cabeça dos brasileiros: existe uma idade máxima que dispensa o contribuinte de pagar?

Na prática, a idade não define se é possível haver isenção ou não do pagamento, mas sim a situação fiscal. Um idoso de 70, 80 ou 90 anos pode ter que declarar se tiver recebido rendimentos, possuir bens ou se enquadrar em qualquer outro critério estabelecido.

Entre os principais grupos obrigados a declarar estão as pessoas físicas que receberam rendimentos tributáveis acima de R$ 35.584,00 em 2025. Entram nessa conta salários, aposentadorias, pensões, aluguéis e outros valores sujeitos à tributação.

Também precisam declarar contribuintes que receberam rendimentos isentos, não tributáveis ou tributados exclusivamente na fonte acima de R$ 200 mil, tiveram bens ou direitos acima de R$ 800 mil em 31 de dezembro, obtiveram receita bruta rural superior a R$ 177.920,00 ou realizaram operações em bolsa dentro das condições previstas pela Receita.

Para idosos, existe uma regra específica a partir dos 65 anos. Parte dos rendimentos de aposentadoria, pensão, reforma ou reserva remunerada pode ser considerada isenta, dentro do limite legal. No entanto, essa isenção não vale para todos os tipos de renda.

Valores recebidos de aluguel, trabalho, investimentos ou outras fontes continuam seguindo as regras normais de tributação. Além disso, quando o rendimento ultrapassa a parcela isenta, o excedente pode entrar no cálculo do imposto.

Por isso, aposentados e pensionistas devem conferir o informe de rendimentos antes de concluir que estão dispensados. Mesmo quem não tem imposto a pagar pode estar obrigado a enviar a declaração.

O prazo para declarar o IR 2026 começou em 23 de março e segue até 29 de maio. O documento se refere aos rendimentos e movimentações do ano-calendário de 2025.

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