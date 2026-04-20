Aposentadoria mais cedo: profissões que dão o direito de contribuir apenas 15 anos e se aposentar

Entenda em quais casos a legislação permite se aposentar mais cedo, mesmo com pouco tempo de contribuição, e quais regras precisam ser cumpridas

Gustavo de Souza - 20 de abril de 2026

(Foto: Reprodução/Rafa Neddermeyer/Agência Brasil)

A dúvida sobre aposentadoria especial costuma gerar confusão, principalmente quando surge a informação de que é possível se aposentar com apenas 15 anos de contribuição.

No entanto, essa regra existe, mas vale apenas para uma parcela muito específica de trabalhadores.

Em 2026, o INSS mantém critérios rigorosos para esse tipo de benefício. Ou seja, não basta trabalhar em atividade de risco: é preciso cumprir exigências bem definidas pela legislação previdenciária.

Quem pode se aposentar com 15 anos de contribuição?

A possibilidade está ligada a atividades consideradas extremamente nocivas à saúde. Nesse cenário, entram trabalhadores da mineração subterrânea em frente de produção, uma das funções mais perigosas do país.

É nesse recorte que se enquadram mineiros de subsolo, operadores de britadeira em ambiente subterrâneo, carregadores de rochas e perfuradores, por exemplo. Esses profissionais atuam diretamente na extração e ficam expostos a condições severas de trabalho.

Por que esse tempo é reduzido?

A legislação prevê esse prazo menor justamente por causa dos riscos envolvidos. Afinal, a exposição constante a poeira mineral, vibração intensa e instabilidade estrutural compromete a saúde ao longo do tempo.

Por isso, nesses casos específicos, o tempo mínimo de contribuição cai para 15 anos. Ainda assim, essa regra não se aplica de forma ampla a outras profissões.

Aposentadoria especial não é igual para todos

Embora muita gente acredite que qualquer atividade de risco garante esse direito, a realidade é diferente. A aposentadoria especial varia conforme o grau de nocividade.

Assim, o tempo exigido pode ser de 15, 20 ou 25 anos, dependendo da função exercida e da intensidade da exposição aos agentes nocivos.

O que é preciso comprovar ao INSS?

Mesmo nos casos de maior risco, o benefício não é automático. O trabalhador precisa provar que exerceu a atividade de forma habitual e permanente.

Para isso, o principal documento é o Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP). Ele é emitido pela empresa com base em laudos técnicos e detalha todas as condições do ambiente de trabalho.

Sem essa comprovação, o pedido pode ser negado.

Idade mínima também passou a ser exigida

Outro ponto importante envolve as mudanças trazidas pela reforma da Previdência. Atualmente, além dos 15 anos de atividade especial, é necessário cumprir idade mínima de 55 anos.

No entanto, existem exceções para quem já tinha direito adquirido ou se enquadra nas regras de transição.

Como é calculado o valor da aposentadoria?

O valor do benefício também mudou nos últimos anos. Diferente do que muitos pensam, a aposentadoria especial não garante pagamento integral automático.

Hoje, o cálculo leva em conta a média das contribuições e aplica os percentuais definidos pela legislação atual.

Antes de solicitar a aposentadoria, o ideal é reunir toda a documentação e verificar se os critérios foram cumpridos. Isso porque o INSS analisa cada caso individualmente.

Além disso, erros no preenchimento ou falta de documentos podem atrasar ou até impedir a concessão do benefício.

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