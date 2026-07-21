A maior rodoviária do Brasil tem 89 plataformas, recebe 3 mil ônibus por dia e mais de 90 mil pessoas todos os dias

Estrutura instalada em São Paulo funciona 24 horas e conecta passageiros a centenas de cidades brasileiras e destinos internacionais

(Foto: Reprodução)

Quem atravessa diariamente o Terminal Rodoviário do Tietê encontra uma estrutura comparável à de um grande aeroporto. Localizada na cidade de São Paulo, a maior rodoviária do Brasil reúne lojas, serviços, bilheterias e um movimento constante de passageiros.

Também conhecido oficialmente como Terminal Rodoviário Governador Carvalho Pinto, o espaço conta com 89 plataformas destinadas ao embarque e desembarque. Por ali, chegam a circular cerca de 3 mil ônibus e mais de 90 mil pessoas por dia.

Rodoviária do Tietê funciona 24 horas

Inaugurado em maio de 1982, o Terminal do Tietê ocupa uma área total de aproximadamente 120 mil metros quadrados. A estrutura permanece aberta durante as 24 horas do dia, inclusive aos finais de semana e feriados.

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As plataformas são divididas entre áreas de embarque e desembarque. Em períodos de maior procura, como feriados prolongados e festas de fim de ano, parte delas pode ter a utilização adaptada para atender ao aumento no número de viagens.

Além disso, dezenas de empresas rodoviárias operam no local. As linhas conectam São Paulo a centenas de municípios, alcançando diferentes regiões do Brasil e também países da América do Sul.

Estrutura lembra a de um aeroporto

O terminal oferece bilheterias, praça de alimentação, lojas, guarda-volumes, caixas eletrônicos e áreas de espera. Também há recursos de acessibilidade, como rampas, elevadores, sanitários adaptados e vagas reservadas.

Outro diferencial é a ligação direta com a Estação Portuguesa-Tietê, da Linha 1-Azul do Metrô. Dessa forma, passageiros conseguem acessar outras regiões da capital paulista sem precisar sair do complexo para buscar transporte.

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