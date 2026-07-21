Colocar gotas de limão no balde da limpeza: para que serve e por que é recomendado

Mistura caseira pode ajudar a remover gordura e neutralizar odores, mas o ácido do limão pode danificar pisos delicados

(Foto: Reprodução)

Adicionar limão à água usada na limpeza do chão se tornou um truque doméstico popular. A mistura costuma ser recomendada para retirar sujeiras leves, reduzir odores e deixar um aroma cítrico nos ambientes.

O efeito ocorre por causa do ácido cítrico presente na fruta. A substância pode ajudar a soltar parte da gordura e dos resíduos acumulados na superfície.

No entanto, o método não é indicado para todos os tipos de piso. Quando usado em materiais sensíveis, o limão pode provocar manchas, desgaste e perda de brilho.

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Para que serve a água com limão no chão?

A mistura pode ser útil principalmente em pisos laváveis de cozinhas, lavanderias e varandas. Nesses locais, é comum haver acúmulo de gordura, respingos e odores.

Além de ajudar na limpeza superficial, o limão deixa um cheiro fresco. Porém, ele não deve ser tratado como desinfetante nem substituir produtos específicos quando houver necessidade de eliminar microrganismos.

Para preparar a solução, basta colocar água morna em um balde e acrescentar o suco de meio limão. Algumas gotas de detergente neutro também podem ser usadas para reforçar a remoção de gordura.

Depois, o pano ou esfregão deve ser bem torcido antes da aplicação. O excesso de líquido pode prejudicar alguns revestimentos e aumentar o risco de escorregões.

Pisos nos quais o limão deve ser evitado

Por ser ácido, o limão não deve ser aplicado em mármore, pedras naturais, granitos sem impermeabilização e cimento polido sem proteção.

O contato frequente também pode comprometer o acabamento de pisos delicados. Em superfícies de madeira, o principal cuidado é evitar excesso de umidade e secar imediatamente qualquer líquido restante.

Antes de limpar toda a área, o ideal é testar a mistura em um ponto discreto. Caso apareçam alteração na cor, opacidade ou manchas, o uso deve ser interrompido.

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