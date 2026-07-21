Lotofácil 3741: confira o resultado desta terça-feira (21), prêmio de R$ 15 milhões

Na Lotofácil, fatura prêmio se acertar 11, 12, 13, 14 ou 15 números

Imagem ilustrativa de cartela da Lotofácil (Foto: Marcelo Camargo/ Agência Brasil)

A Lotofácil 3741 terá o sorteio realizado nesta terça-feira (21), a partir das 21h, pela Caixa Econômica Federal.

No entanto, você pode conferir o resultado da Lotofácil 3741 neste mesmo link logo após a divulgação dos números por parte do banco público.

Para concorrer ao concurso, basta fazer uma aposta até uma hora antes do sorteio nas lotéricas credenciadas. Além disso, o internet banking ou o site Loterias Online também estão disponíveis.

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Uma das loterias mais populares do Brasil, a Lotofácil permite que o apostador marque entre 15 e 20 números dentre os 25 disponíveis na cartela e fature prêmio se acertar 11, 12, 13, 14 ou 15 números.

No dia 7 de setembro de cada ano, ocorre a Lotofácil da Independência, que recebe apostas um mês antes e costuma pagar valores milionários para os sortudos. O prêmio de hoje está acumulado em R$ 15 milhões.

Resultado da Lotofácil 3741

02 – 03 – 04 – 05 – 09 11 – 12 – 14 – 15 – 16 18 – 20 – 21 – 22 – 23 Já valores iguais ou acima de R$ 10 mil são pagos no prazo mínimo de dois dias úteis após a apresentação do bilhete em uma agência da Caixa.

Em conclusão, mesmo que o seu bilhete não seja premiado, ele contribuirá com melhorias e incentivos nas áreas de saúde, cultura, segurança e esporte.

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