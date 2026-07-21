Frango assado douradinho com batata: fácil de fazer, não fica seco e leva poucos ingredientes

Uma marinada simples e um truque durante o forno ajudam a deixar o frango macio por dentro, dourado por fora e acompanhado de batatas cheias de sabor

(Imagem: Ilustração/Captura de tela/TikTok/Raphael Camposo)

O frango assado está entre as receitas mais tradicionais do almoço em família.

Além de render bastante, ele combina com diferentes acompanhamentos e costuma agradar a todos os paladares.

No entanto, muita gente ainda enfrenta um problema comum: a carne pode ressecar durante o preparo e perder parte da suculência.

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Felizmente, alguns cuidados fazem toda a diferença no resultado final. Uma boa marinada, por exemplo, ajuda a intensificar o sabor, enquanto o tempo correto de forno mantém a carne macia.

Além disso, preparar as batatas junto com o frango permite que elas absorvam parte dos temperos, deixando a refeição ainda mais saborosa.

Marinada garante frango mais macio e saboroso

A receita utiliza 2 kg de coxa e sobrecoxa, cortes que naturalmente permanecem mais suculentos durante o cozimento.

Para preparar a marinada, coloque o frango em uma tigela grande e acrescente:

suco de 1 limão;

molho shoyu a gosto;

páprica doce ou defumada;

açafrão;

alho picado;

pimenta-do-reino;

sal a gosto;

3 a 4 colheres de sopa de maionese;

2 colheres de sopa de mostarda.

Em seguida, misture bem todos os ingredientes até envolver completamente cada pedaço de frango.

Depois disso, adicione seis batatas cortadas em rodelas grossas e mexa novamente para que elas também absorvam os temperos.

Por fim, deixe tudo marinando por cerca de uma hora. Esse tempo ajuda a intensificar o sabor e contribui para uma carne mais macia depois de assada.

Preparo em duas etapas deixa o frango dourado

Depois da marinada, transfira o frango e as batatas para uma assadeira, de preferência antiaderente.

Em seguida, distribua tomates-cereja entre os ingredientes para acrescentar mais sabor e suculência ao prato.

O primeiro passo consiste em cobrir a assadeira com papel-alumínio e levá-la ao forno por aproximadamente 50 minutos.

Dessa forma, o vapor cozinha a carne por dentro sem deixá-la seca.

Passado esse tempo, retire o papel-alumínio e mantenha a assadeira no forno até o frango ganhar uma coloração bem dourada e as batatas ficarem completamente macias.

Antes de servir, finalize a receita com cheiro-verde picado, que acrescenta frescor e realça o sabor do prato.

Acompanhamentos deixam a refeição ainda mais completa

Além do frango assado, a receita sugere dois acompanhamentos fáceis de preparar.

Arroz com brócolis

Primeiro, cozinhe o brócolis até ficar al dente. Depois, aqueça um fio de azeite em uma panela e doure o alho.

Em seguida, acrescente o brócolis picado e refogue rapidamente. Por fim, misture o arroz branco já cozido e mexa até incorporar todos os ingredientes.

Farofa de bacon

Enquanto o arroz fica pronto, prepare a farofa. Comece fritando o bacon em cubos até dourar e ficar crocante.

Depois, acrescente a farinha de mandioca e mexa continuamente por alguns minutos. Assim, a farofa ganha uma textura crocante e muito sabor.

Por fim, sirva o frango assado ainda quente acompanhado das batatas, do arroz com brócolis, da farofa de bacon e, se desejar, de uma salada fresca.

Dessa forma, a refeição fica completa, equilibrada e ideal tanto para o almoço de domingo quanto para ocasiões especiais.

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Ver essa foto no Instagram Um post compartilhado por Luciana Rocha (@casa.da.lupita)

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