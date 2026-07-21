Não é depois dos 40 anos: a idade que uma pessoa é considerada velha, segundo a ciência

Estudo identificou mudanças mais intensas nas proteínas do sangue aos 34, 60 e 78 anos, mas não estabeleceu uma idade universal para a velhice

(Foto: Divulgação)

Completar 40 anos costuma aparecer como um marco simbólico do envelhecimento. No entanto, uma pesquisa da Universidade Stanford indica que as transformações biológicas do corpo não acontecem de maneira constante nem começam em uma única idade.

Ao analisar o plasma sanguíneo de 4.263 pessoas, com idades entre 18 e 95 anos, os pesquisadores encontraram três momentos de mudanças mais acentuadas nas proteínas: por volta dos 34, dos 60 e dos 78 anos.

O estudo, contudo, não determinou que alguém se torna oficialmente velho ao completar 78 anos. Na verdade, os resultados mostram fases em que o organismo passa por alterações moleculares mais intensas.

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Aos 34 anos, o corpo já apresenta mudanças

Os cientistas analisaram milhares de proteínas presentes no plasma. Entre elas, 1.379 apresentaram variações relacionadas à idade.

Com apenas 373 proteínas, a equipe conseguiu estimar a idade dos participantes com boa precisão. A descoberta reforçou a possibilidade de usar o sangue como uma espécie de “relógio biológico”.

Além disso, os pesquisadores observaram que as mudanças não avançavam de forma totalmente linear. O primeiro grande pico apareceu perto dos 34 anos, ainda durante a vida adulta.

Isso não significa que uma pessoa dessa idade já seja velha. O resultado apenas indica que determinadas proteínas começam a mudar de maneira mais perceptível nessa fase.

Mudanças se intensificam aos 60 e aos 78

O segundo período de transformação ocorreu por volta dos 60 anos. Nessa etapa, o envelhecimento pode se tornar mais visível por meio da redução da massa muscular, das alterações no metabolismo e do aumento do risco de doenças crônicas.

Já o terceiro pico surgiu aproximadamente aos 78 anos. Por esse motivo, algumas interpretações populares do estudo passaram a apontar essa idade como o início da velhice biológica.

Entretanto, a pesquisa não criou uma classificação oficial dividindo a vida entre fase adulta, maturidade e velhice. Os números de 34, 60 e 78 representam picos de alterações no conjunto de proteínas estudado, e não limites rígidos aplicáveis a todas as pessoas.

Afinal, quando alguém é considerado velho?

A resposta depende do critério adotado. A idade cronológica, sozinha, não revela o estado de saúde, a autonomia ou a capacidade funcional de uma pessoa.

Fatores como genética, alimentação, prática de exercícios, qualidade do sono, doenças, consumo de álcool, tabagismo e condições sociais influenciam a velocidade do envelhecimento.

Além disso, pesquisas mais recentes também encontraram ondas de alterações biomoleculares por volta dos 44 e dos 60 anos. Portanto, diferentes métodos podem apontar momentos distintos de aceleração do envelhecimento.

Assim, não existe uma idade científica universal a partir da qual todos passam a ser considerados velhos. O estudo de Stanford sugere apenas que o organismo atravessa mudanças importantes aos 34, 60 e 78 anos, sendo a última faixa a mais associada ao envelhecimento avançado.

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