Cientistas identificam molécula que protege os nervos e regula a dor; veja como ela funciona

Descoberta aponta que substância atua tanto na percepção da dor quanto na recuperação de lesões no sistema nervoso

Gabriel Yuri Souto - 04 de abril de 2026

(Foto: Freepik)

Uma descoberta recente pode mudar a forma como a ciência entende a dor e a recuperação do corpo. Pesquisadores identificaram uma molécula que atua ao mesmo tempo na percepção da dor e na proteção dos nervos.

O estudo, conduzido pelo Instituto Karolinska, na Suécia, revelou o papel da molécula chamada RNase4. Segundo os cientistas, ela exerce funções essenciais no sistema nervoso e pode abrir caminho para novos tratamentos.

O que é a molécula RNase4

A RNase4 é produzida por células chamadas nociceptores. Essas estruturas detectam estímulos nocivos, como calor intenso ou pressão.

Além disso, esses sensores ativam a sensação de dor como forma de alerta. No entanto, a pesquisa mostrou que a molécula vai além dessa função.

Ela também participa da proteção das fibras nervosas e contribui para a recuperação após lesões.

Como ela atua no corpo

A molécula possui ação dupla. Por um lado, regula a sensibilidade à dor. Por outro, ajuda a preservar a estrutura dos nervos.

Além disso, a RNase4 atua no controle de processos inflamatórios e no equilíbrio do ambiente ao redor das fibras nervosas.

Dessa forma, ela contribui tanto para detectar danos quanto para iniciar a reparação do organismo.

O que acontece em caso de lesão

Quando ocorre uma lesão, o corpo ativa uma resposta imediata. A dor surge como sinal de alerta.

Ao mesmo tempo, mecanismos internos começam a reparar os tecidos. Nesse processo, a RNase4 desempenha papel importante.

Os níveis da molécula aumentam tanto na fase inicial da dor quanto durante a recuperação. Isso indica sua participação em todo o ciclo de resposta do organismo.

O que os estudos revelaram

Os pesquisadores analisaram modelos em que a molécula estava ausente. Nesse cenário, os resultados mostraram alterações importantes.

Os indivíduos apresentaram maior sensibilidade a estímulos e recuperação mais lenta de lesões nervosas.

Além disso, houve prejuízo na estrutura da mielina, responsável por proteger e acelerar a transmissão dos sinais nervosos.

Possíveis aplicações na medicina

A descoberta abre novas possibilidades para o tratamento de doenças. Entre elas estão casos de dor crônica e lesões nervosas.

Além disso, a molécula pode se tornar alvo de terapias que não apenas aliviam a dor, mas também ajudam na regeneração dos nervos.

Por isso, especialistas consideram o estudo um avanço importante na área da neurologia.

Próximos passos da pesquisa

Apesar dos resultados promissores, os cientistas ainda precisam avançar nos estudos em humanos.

No entanto, as evidências atuais indicam um caminho relevante para o desenvolvimento de novos tratamentos.

Com isso, a descoberta pode contribuir para melhorar a qualidade de vida de pacientes com doenças neurológicas.

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