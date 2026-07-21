PF nega ser a origem de vazamento do áudio de Flávio cobrando Vorcaro

Ofício foi enviado nesta terça-feira (21) à Câmara dos Deputados em resposta a um requerimento do deputado federal José Medeiros (PL-MT)

Áudios revelam cobrança ao banqueiro investigado (Foto: Lula Marques/Agência Brasil e Divulgação/Banco Master)

ANA PAULA BIMBATI

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) – A Polícia Federal negou que, “até o momento”, tenha partido da corporação o vazamento do áudio enviado por Flávio Bolsonaro (PL) ao ex-banqueiro Daniel Vorcaro, do banco Master.

Ofício foi enviado nesta terça-feira (21) à Câmara dos Deputados em resposta a um requerimento. O deputado federal José Medeiros (PL-MT) mandou uma série de questionamentos à Polícia Federal a respeito do áudio. O parlamentar perguntou sobre a classificação de sigilo atribuída ao material, datas de entrada do conteúdo nos autos e quem tem autorização para acessá-lo.

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O áudio de Flávio para Vorcaro foi revelado pelo site Intercept Brasil e confirmado pelo UOL. Na gravação, o pré-candidato cobra o dono do banco Master as parcelas atrasadas de um pagamento de US$ 24 milhões (R$ 134 milhões) para financiar o filme “Dark Horse” (O Azarão), que contará a história de seu pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). A reportagem apontou que pelo menos US$ 10,6 milhões teriam sido pagos entre fevereiro e maio de 2025.

Inicialmente, senador negou conversa, mas depois confirmou negociação com banqueiro. Os pagamentos teriam sido combinados por Vorcaro com seu cunhado, Fabiano Zettel, também acusado de envolvimento nas irregularidades do banco. Zettel foi o maior doador individual da campanha de Bolsonaro à reeleição, em 2022.

Nem todas as perguntas foram respondidas pela PF. Segundo a corporação, dados como os registros de acesso, logs de sistema, auditorias, entre outros, “ficam protegidos por sigilo legal, judicial e/ou estratégico de segurança institucional”.

A PF afirmou que segue protocolos para proteção de informações sigilosas. “Eventuais medidas administrativas ou correcionais serão adotadas caso se verifiquem elementos concretos que indiquem possível irregularidade funcional”, diz trecho do ofício assinado pela chefe de gabinete da direção-geral, Bianca Rondineli.

O caso do áudio abriu uma das principais crises da pré-campanha de Flávio. Num dos episódios mais recentes, o portal ICL Notícias revelou uma foto do pré-candidato ao lado Luiz Phillipi Machado de Moraes Mourão, conhecido como Sicário, suspeito de atuar como chefe da milícia privada de Vorcaro.

Apesar de você ter dado a liberdade de a gente te cobrar, eu fico sem graça de ficar te cobrando. É porque está em um momento muito decisivo aqui do filme e, como tem muita parcela para trás, cara, está todo mundo tenso e fico preocupado com o efeito contrário com o que a gente sonhou para o filme.Flávio Bolsonaro, em áudio a Vorcaro, em 8 de setembro de 2025

“Irmão, estou e estarei contigo sempre, não tem meia conversa entre a gente. Só preciso que me dê uma luz! Abs!”Mensagem de Flávio a Vocaro em 16 de novembro de 2025, um dia antes da prisão do ex-banqueiro

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